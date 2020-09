Intézkedett magyar Auchan - karanténban lévőknek is szállít a boltlánc

A karanténban lévő vásárlóknak rendelhetnek az Auchantól. A boltlánc tartós élelmiszereket az ország bármely pontjára szállít akár egy napon belül.

A járványügyi helyzet miatt a házi karanténban élők érintés- és kontaktmentesen rendelhetnek az Auchan nemrég országossá vált online áruházából. 21 ezer termék közül lehet választani, a csomagokat akár egy nap alatt kiszállítják - közölte hétfőn a boltlánc.

Az országos kiszállítás esetén kizárólag hűtést nem igénylő tartós élelmiszert visz ki a boltlánc. Friss- és fagyasztott termékeket jelenleg csak Budapesten és a főváros környékére szállít.

Az online rendelés során a karanténban lévő vásárlóknak a megjegyzés rovatban a "kontaktusmentes átadást" kell kiválasztaniuk. Az auchanos futás telefonon egyeztet a vevővel, hogy mikor érkezik pontosan, hol hagyja a csomagot, illetve azt is jelzi, hogy elhagyta a terepet, tehát már nyugodtan be lehet vinni a termékeket. Ezt követően a szállító rögzíti a rendelés átvételét és megtörténik az online zárolt összeg kifizetése. Ez a lehetőség egyébként az egész ország területén él, és nem csak az élelmiszerekre vonatkozik, hanem más árucikkekre is, amelyek a kínálatban szerepelnek.