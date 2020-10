Ismét híres színészekkel futhat össze Budapest utcáin

Négymilliárd forintos költségvetésű, angol-magyar koprodukciós filmet forgatnak nyolc hétig Magyarországon. A Lesley Manville és Isabelle Huppert főszereplésével készülő Mrs. Harris Goes To Paris című mozifilm gyártását 280 millió forinttal támogatja a Nemzeti Filmintézet, a munkákban 170 magyar szakember vesz részt - közölte az NFI.

Paul Gallico bestseller könyvének legújabb film adaptációja a Nemzeti Filmintézet (NFI) 279,5 millió forintos támogatásával készül angol-magyar koprodukcióban - írja az NFI közleményében.

Párizs helyett Budapest

Az 1950-es évek Londonjában és Párizsában játszódó film egy londoni takarítónő története, aki beleszeret a Dior-ház egyik ruhájába, majd életét felforgatva Párizsba utazik, hogy megvegye a ruhakölteményt. A divat fővárosban új barátokra lel, és bájával örökre megváltoztatja az addig kizárólag a gazdagoknak és híreseknek fenntartott párizsi divatvilágot - írják a film rövid ismertetőjében.

A budapesti forgatás különlegessége, hogy két filmsztár, Lesley Manville (A korona, Demóna, Fantomszál, Vera Drake) és Isabelle Huppert (Elle, 8 nő, A zongoratanárnő) először fog együtt forgatni. A Mrs. Harris Goes To Paris című filmben Lambert Wilson, Alba Baptista, Jason Isaacs és Roxane Duran is szerepel.

A komédia rendezője és társforgatókönyvírója, az amerikai születésű Anthony Fabian (Erősebb a szavaknál, 2013) anyai ágon magyar.

A nagyszabású, mintegy négymilliárd forintos költségvetéssel, az eOne gyártásában a magyarországi Hero Squared Kft. koprodukciójában készülő mozifilm 8 hetes forgatása 170 magyar filmes szakembernek biztosít munkalehetőséget. A magyar koproducerek: Kresmery Dániel és Jonathan Halperyn. A koprodukció stábja a szigorú Covid-protokollt betartva dolgozik minden magyar és angol stábtag egészsége érdekében - írja az NFI.

Beszállt az állami NFI, hogy legyen munka

Járványhelyzetben az NFI célja, hogy minél több szakembernek biztosítson folyamatos munkát. Ezért a Filmintézet idén a magyar gyártású alkotások mellett már nyolc kisebbségi magyar részvétellel készülő koprodukció gyártását is támogatta - közölte az NFI.

Tavaly a magyarországi filmgyártás rekordot döntött, a közvetlen filmgyártásra nyilvántartásba vett összeg elérte 164,4 milliárd forintot, ami az előző évhez képest mintegy 50 százalékos növekedés az NFI adatai szerint.