Ismét megjelentek a 0 százalékos hitelkamatok

Az áruházakban most is ott vannak az iskolakezdési áruhitel-akciók. A nem 0 százalékos thm-ű hitel drága, azt jellemzően szegényebb családok veszik fel. Egy-két évre, 100-200 ezer forintot vesznek fel a családok, az átlagos kamat 20 százalék fölött van.

Iskolakezdés előtt az idén is elárasztották a boltokat a 0 százalékos thm-ű (teljes hiteldíjmutató) áruhitel-akciók. "A vásárlók keresik az akciós ajánlatokat, mert az iskolakezdés megterheli a pénztárcájukat és az áruhitel segítségével részletekben tudják megvásárolni a nagyobb értékű terméket. Ebben az időszakban leginkább az iskolakérdéssel érintett termékek esetén (laptop, PC) érezhető a megnövekedett volumen" - mondják az Oney Magyarország szakértői.

A Cofidis Hitel Monitor országos reprezentatív kutatása szerint a kiadások tervezésénél az iskolakezdési szezonnal igenis számolnak a magyar családok. A magyar lakosság 17 százalékát érintik az iskolakezdéssel járó kiadások, a gyerekes ebben az időszakban átlagosan havi 30 000 forinttal költenek többet, mint máskor. A Cofidis pedig 1,5-2-szer annyi hitelt helyez ki ilyenkor, mint egy átlagos hónapban.

Számítógép, bicikli

Az Oney az Auchanban és a Decathlonban kínálja az áruhitelt, előbbi hipermarketben tabletekre, laptopokra és számítógépekre lehet 0 százalékos thm-ű áruhitelt felvenni 6-20 hónap közötti futamidőre. A Decathlonnál minden termék megvásárolható most 0-s thm-mel, de a legkeresettebb részletre vásárolt termék a kerékpár.

A Budapest Banknál "Back to School", vagyis vissza az iskolába címen fut minden évben egy akciós áruhitel-kampány, a hitelintézet kereskedelmi partnerei döntik el, milyen termékeket értékesítenek nulla százalékos kamattal. A családok jellemzően a számítástechnika eszközöket, laptopot, okos telefont vásárolnak a hitelből, igaz, ezek az elektronikai cikkek az év teljes időszakában is keresettek.

A Cetelemnél, amely egyebek között az Ikea partnere, a műszaki cikkek mellett a bútort is gyakran vásárolják hitelre az ügyfelek. A webáruházakban is van akciós áruhitel, az OTP a Notebook.hu-nál, a Cofidis az eMAG-nál kínál egyes árucikkekre kínál akciós kölcsönt.

Húsz százalékos kamatok

Az áruhitelek piaca leáldozóban van. A magyarországi áruhitelpiacon kevés szolgáltató van jelen, a nagybankok közül jóformán csak az OTP és a Budapest Bank maradt ott az áruházakban. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) az áruhiteleket közös kategóriában kezeli az egyéb hitelekkel, amelyek mennyisége a sokszorosára ugrott az elmúlt két évben.

A havonta kihelyezett, újabban már 8-9 milliárd forintos mennyiségből viszont az áruhitel egymilliárdot sem tesz ki. Jóval népszerűbb lehet az egyéb kategórián belül az értékpapír-fedezetű, vagy más néven lombardhitel, amit jellemzően privátbanki ügyfeleknek kínálnak a bankok, és sokan lakossági állampapír-vásárlásra használnak.

A nem nullás thm-ű áruhitel ráadásul nagyon drága. A jegybank adatai szerint többnyire 20 százalék fölötti kamattal kínálják a bankok, igaz, vannak időszakok, amikor valamivel alacsonyabb a ráta, tavaly augusztusban például 19,51 százalékos volt, ebben szerepet játszhattak az akkori iskolakezdési akciók. Az MNB többször is figyelmeztette már a lakosságot, hogy gondolja át, mielőtt felveszi a drága kölcsönt.

Szegények hitele

A drága hitelt jellemzően olyan családok veszik fel, akiknek egy komolyabb műszaki cikk megvásárlása is gondot okoz, erről tanúskodnak az átlagosan felvett összegek és futamidők. Az Oneynél az átlagos áruhitel összege 95 és 125 ezer forint között mozog, a futamidő pedig 10 és 12 hónap között van. A Budapest Banknál 150 ezer forintot vesznek fel 17 hónapos futamidő mellett, a Cofidisnél 18-20 hónap az átlagos futamidő és 200 ezer forint körül van a kölcsönösszeg.

Az áruhitel fő riválisa a rugalmasabban kezelhető hitelkártya. Ezeknél is elérhető a 0 százalék körüli thm, ha az ügyfél precízen visszafizeti minden hónapban a részleteket. Néha még hosszabb időszakra is, az Auchan hitelkártyával rendelkező ügyfelek például 3 havi kamatmentes részletben is kifizethetik a vásárlást 30 és 100 ezer forint között.