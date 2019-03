Itt a bejelentés: ennyi a legkisebb bér a Metrónál

A Metro Nagykereskedelmi Kft. közel 20 százalékkal a szakmai bérminimum fölé emelte kezdőbéreit - jelentette be az üzletlánc.

A vállalati bérfejlesztési program értelmében a törvényben előírtnál magasabb minimálbéremelést minden áruházban úgy valósították meg, hogy közben a magasabb felelősségi köröknél megmaradjanak az addig meglévő jövedelemkülönbségek, továbbá kialakították az egyéni teljesítmények elismerésének rendszerét is.

A cég közleménye szerint a vállalatvezetés a program első három lépését ígérete szerint már megvalósította, tavaly októbertől 902 munkatársuk, a munkavállalók 40 százaléka részesült béremelésben. Ezen felül januárban a munkavállalók többségénél kétszámjegyű emelést hajtottak végre. A helyi vezetés a rendelkezésére álló kereteket az erőforrások átcsoportosításával a maximumra tágítva, a legalacsonyabb áruházi munkabért a jogszabályban előírt mértéket 19,5 százalékkal meghaladó 233 000 forintra emelte, amely tartalmazza az alapbért és a szektorban egyedülállóan munkaszerződésben rögzített 13-14. havi juttatást, amit betanított munka esetén is megadnak.

Ezen felül fizetik ki a különböző pótlékokat és a teljesítményfüggő juttatásokat, amelyeknek a rendszerét szintén a dolgozói visszajelzések alapján állították fel az igazságos és korrekt elosztás jegyében.

A vállalat vezetése folyamatosan egyeztetett az Üzemi Tanácson kívül a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetével is, akiket be is vontak a közös munkába. 2019. január 22-én a KASZ és a Metro vezetősége közös aláírással lezárta a háromfordulós bértárgyalássorozatát. Ezt követően a szakszervezet - alig több mint egy hónap múlva - újabb követelést nyújtott be, amit a Metro alaposan megvizsgált. Erről a cégvezetés, álláspontja mélyebb megismertetésével, nyitott a további egyeztetésekre.

A 2500 főt foglalkoztató nagykereskedelmi láncnál úgy vélekednek: a versenyképes bérek mellett a kedvezőbb munkakörülményekkel (például rugalmasabb műszakbeosztással, egyeztetett szabadságtervekkel, többségében nyolcórás foglalkoztatással) is magyarázható, hogy a fluktuáció itt jóval kisebb, mint a kiskereskedelmi hálózatoknál. Ennek mértéke az év első két hónapjában 4 százalék alatti volt, ami az elmúlt kétéves időszakot tekintve a legalacsonyabb. A munkavállalók 70 százaléka három évnél régebben dolgozik a Metrónál.