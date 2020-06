Itt a bejelentés: hatalmas változás jön a fizetésben

Indul a QR-kódos azonnali fizetés az internetes kereskedőknél az OTP Simple alkalmazáson keresztül. A korábban kártyát el nem fogadó helyeken is fizethetnek majd így az ügyfelek.

A koronavírus járvány lépéskényszerbe hozta a bankszektort és az ügyfeleket is - mondta Csányi Péter, az OTP Bank digitális értékesítési és fejlesztési igazgatója. Az OTP rendkívül gyorsan alkalmazkodott az új helyzethez, biztosította a zavartalan ügyintézést, és folytatni tudták a fejlesztéseket is. Az OTP bolgár leányvállalata például májusban home office-ból valósította meg a DSK és az Expressbank integrációját.

Az ügyfelek többsége még mindig ragaszkodik a készpénzhez, de az elektronikus tranzakciók száma ugrásszerűen megnőtt az elmúlt időszakban, egyre többen fizetik be a közüzemi számlákat is az interneten. A prepaid kártyákat is egyre többen használják, 15 százalékkal nőtt a feltöltések értéke. Az is örömteli, hogy az idősebb generáció, a 65 év fölöttiek is egyre nagyobb arányban kapnak rá az elektronikus bankolásra. Aki a nyugdíjasok közül egyszer kipróbálja ezt a technológiát, rendszeres használóvá válik.

Meglett az egymilliós határ

Az OTP Simple felhasználóinak a száma átlépte az egymilliós határt. Ez azt tükrözi, hogy minden ötödik mobiltelefon-használónak Simple-fiókja is van. A cél az, hogy ezt a platformot más országokban is elterjessze az OTP. Az OTP Mobil a Simple után új innovatív megoldást indított el, amely mérföldkőnek számít majd a kereskedők és az ügyfelek életében.

Az azonnali fizetés és a Simple Pay hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a készpénzmentes fizetések aránya a mostani 25 százalékról tovább növekedjen - mondta Benyó Péter, az OTP Mobil ügyvezetője. 2020 első félévében további 113 százalékkal nőtt az applikáció felhasználóinak száma. A parkolás, az autópálya matrica, rendezvény-jegyek értékesítése visszaesett, viszont a házhoz szállítás és a csekkbefizetés mennyisége nőtt. A Simple Pay kereskedők száma is megugrott a pandémiás időszakban, több mint 500 új kereskedő csatlakozott, csaknem 9 ezer kereskedő van már a rendszerben.

Volumenben az első félévben 232 milliárd forintnyi forgalmat bonyolítottak le az alkalmazáson keresztül, ez csaknem a duplája a tavalyinak, és a felhasználók már nem csupán az úgynevezett early adapterek, tehát azok, aki fogékonyak az újdonságokra. Új szolgáltatásként felvették a palettára a biztosításokat, ez a megoldás a következő hetekben indul.

Jön a QR-kódos fizetés a boltokban

Azonnali fizetésre épülő új szolgáltatás is indul, a kereskedők számára elérhető QR-kódos fizetés, amivel az OTP Smart Bankon keresztül 5 másodperc alatt ki lehet majd fizetni a számlát. Első körben ugyan csak az OTP-s ügyfelek tudnak így fizetni a mobilbankon keresztül, de más bankokat is befogadnak a rendszerbe.

A megoldás a mai naptól érhető el kizárólag online felületeken, a Praktikernél már lehet is így fizetni. A következő hónapokban lehet arról szó, hogy fizikai kereskedőnél is lehessen így fizetni. A megoldás lényege, hogy a kiválasztott árukról készülő számla alapján generálnak egy QR-kódot, amelyet beszkennelve lehet fizetni. A QR-kód minden információt tartalmaz, ami a számlában van.

Jövőre kötelező lesz a kereskedők számára az elektronikus fizetési megoldások elfogadása. A jogszabály persze engedékeny, alkalmazhatnak a kereskedők olyan megoldást is, amit a vásárlók nem szívesen használnak majd - például csak kiírnak egy számlaszámot -, de az OTP Mobilnál arra számítanak, sokan látnak majd lehetőséget az új fizetési megoldásokban is.