Itt a Budapest Bank nagy dobása!

Az OTP, az Erste és a Cetelem után a Budapest Bank is megkezdi a minősített fogyasztóbarát személyi hitelek értékesítését. Az MNB eddig hat pénzügyi intézménynek adott engedélyt, de nem mindegyik indította még el az újfajta kölcsön forgalmazását.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) elfogadta a Budapest Bank Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitel (mszh) pályázatát, ennek értelmében pedig a bank a piacon az elsők között 2021. január 25-től teszi elérhetővé meglévő és leendő ügyfelei számára az új hitelterméket - közölte a hitelintézet. A minősített kölcsönök forgalmazását eddig három bank kezdte meg: az OTP, az Erste és a Magyar Cetelem Bank.

A fogyasztóbarát minősítést többek közt olyan végig fix kamatozású személyi kölcsönök kaphatják meg, amelyeknél a folyósítási határidő a befogadást követő naptól számított maximum 3 munkanap. További fontos szempont, hogy a hitelterméket legkésőbb 2021. április 1-től a bankkal szerződéses kapcsolatban álló ügyfelei részére, 2021. július 1-től pedig minden potenciális ügyfél részére teljes online igénylési folyamatban biztosítani kell.

Csak prémium ügyfeleknek kínálják

A Budapest Bank a prémium termékeinél teszi elérhetővé a fogyasztóbarát személyi hitelt, díjmentes számlacsomagot kínálva a szabad felhasználású hitel mellé. Minimum nettó 250-399 ezer forint közötti jövedelem esetén a kamat éves fix 9,9 százalék, a thm 10,5 százalék, míg nettó 400 ezer forint felett a kamat éves fix 7,5 százalék, a THM pedig 7,9 százalék. A hitelösszeg 800 ezer és 6 millió forint közötti, a futamidő pedig 12-60 hónap közt lehet.

A Budapest Bank mellett van már engedélye a Magyar Bankholding másik tagjának, a Takarékbanknak is, de ők még nem kezdték meg a hitelek értékesítését. A Cofidisnek is van licence, de náluk sem kapható még a kölcsön, februárban tervezik az indulást. Több más hitelintézet, egyebek mellett a Magyar Bankholding harmadik tagja, az MKB, az Unicredit és a CIB Bank is közölte, hogy a termékek közé fel akarja venni a fogyasztóbarát minősítésű személyi hitelt.