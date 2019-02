Itt a Lidl nagy dobása - mozgalmat is indítanak

Februárban a Lidl Magyarország hétről hétre folyamatosan bővülő friss gyümölcs- és zöldségkínálatot biztosít vásárlói számára. Friss Február a közösségi médiában mozgalmat is indítanak az egészséges termények népszerűsítésére, mert a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségével (MDOSZ) közös kutatásukból az derült ki, hogy tízből négy embernek nincs ismerete a kellő napi rost bevitelről.

A Lidl Magyarország és a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének (MDOSZ) közös kutatásából kiderül, hogy a magyar felnőtt lakosság több mint harmadának nincs pontos információja arról, hogy naponta mennyi zöldség, gyümölcs és rost fogyasztása ajánlott. A WHO zöldség- és gyümölcsfogyasztásra irányuló ajánlásával összhangban az áruházlánc integrált kampányt indít - írja közleményében a lánc.

Az eredmények szerint a válaszadók 90 százaléka ugyan tudja, hogy a zöldségek, gyümölcsök fogyasztása a magas rosttartalmuk miatt is fontos, de 42 százalékuk nem tudja, hogy mennyit is kellene belőlük naponta fogyasztania. Az emberek fele (48 százalék) ráadásul tévhitben él, mert azt hiszi, hogy nagyobb mennyiségben érdemes gyümölcs- és zöldséglevet fogyasztani, miközben a WHO és a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége is csak a folyadékbevitel színesítésére ajánlja ezeket.

A diszkontlánc ezért Friss Február néven mozgalmat indít, melynek célja a zöldség- és gyümölcsfogyasztás népszerűsítése, valamint az egészséges táplálkozással kapcsolatos fogyasztói attitűd kialakítása. A program része, hogy hétről hétre frissítik a növényi termények kínálatát az üzletekben.