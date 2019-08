Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Itt a magyarázat a gyilkos kipufogógázra

Több fronton is legyőzte a hőség a budapesti buszokat: vagy azért elviselhetetlenek, mert nem működik bennük a klímaberendezés, vagy azért, mert a működtetésük miatt fekete füstöt eregetnek magukból a buszok motorjai.

Az alacsonyabb környezetvédelmi besorolású buszokra kevésbé szigorú környezetvédelmi normák vonatkoznak, azonban minden jármű megfelel a műszaki előírásoknak. Ezzel a "válasszal" reagált a BKK a Népszava kérdésére, amely azt firtatta: miért eregetnek fekete füstfelhőt a megállókból elinduló budapesti autóbuszok? BKK - mint írta - nem vezet statisztikát a szennyező buszokról, de a hibás járművet rögtön cserélik, kivonják a forgalomból javításra.

Egyre kevesebb az erősen füstölő autóbusz a cég flottájában, de azért még mindig túl sok ilyen jármű fut ki nap mint nap az utakra - mondta Gólián Zsolt, a BKV Fürst Közlekedési Szakszervezet elnöke.

A füstölés oka szerinte, hogy egyes típusok, elsősorban az alacsony padlós, csuklós Volvók motorja viszonylag gyenge, nehezen bírja a nagy melegben maximális teljesítménnyel működő klímát. Emiatt a sofőrök csak nagyobb gázadással tudják mozgásba hozni a járművet, ami erősebb füsttel jár. További magyarázat, hogy kánikula idején, a légkondicionáló folyamatos használata miatt állítanak az adagolón, hogy nagyobb teljesítményt sajtoljanak ki a motorból.

A szakszervezeti vezető szavaiból az is kiderült, hogy a füstölő buszokkal még jó ideig együtt kell élni, mert a flotta a fiatalítás ellenére is túl öreg. Dél-Pesten még ma is járnak 30 éves Ikarus buszok. Ráadásul a flotta fiatalításának üteme alighanem lassulni fog: a budapesti utakra jobbára azok a buszok kerülnek, amelyeket a nyugat-európai városok közlekedési cégeinél 7-8 éves korukban leváltanak újakkal.