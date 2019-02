Itt a vége: csütörtökön elhallgat sokak kedvenc rádiója

Hét év után, csütörtökön éjfélkor elhallgat a Music FM, miután a Médiatanács nem hosszabbította a népszerű kereskedelmi rádió frekvenciaengedélyét - írja a Media1.hu.

Nem talált megoldást a Music FM-et működtető Prodo Voice Zrt. arra a helyzetre, hogy a Médiatanács tavaly novemberi döntésében nem hosszabbította meg a rádió 2019. február 7-én lejáró médiaszolgáltatási jogosultságát az FM 89,5 MHz-es frekvenciára. Ezért csütörtökön elhallgat a népszerű kereskedelmi rádió - írja a portál.

A stáb hétfőn, a Facebookon már elkezdte a búcsúzkodást, pedig az utolsó pillanatig bíztak benne, hogy ez elkerülhető lesz.

Azt írják, "a Music Fm tulajdonosa és vezetése erőn felül, mindent megtettek azért, hogy valamilyen formában az éterben maradhasson ez a fantasztikus és erős brand, de sajnos nem jártak sikerrel." A hallgatók, rajongók február 16-án a Symbolban és március 9-én a New Cinema Hallban találkozhatnak még a műsorkészítőkkel.

A Médiatanács döntését korábban azzal indokolta, hogy a szolgáltató a működése alatt több alkalommal is súlyosan vétett a gyermekek védelmére vonatkozó szabályok ellen, másrészt adatszolgáltatási kötelezettségét több ízben megsértette, harmadrészt médiaszolgáltatási díjtartozása is volt kérelme előterjesztésekor. A Médiatanács a Sláger FM-nek is ugyanezt a sorsot szánta volna idén február 2-től, de ők végül a Rock FM-et működtető cég felvásárlásával átköltöztek a veszteségei miatt amúgy is bezárni készülő Rock FM frekvenciájára.

Az éllovas hallgatottságú, Budapesten a 4., 5. leghallgatottabb Music FM-et sokáig Simicska Lajos érdekeltségei között tartották számon.

A portál megemlíti, hogy holnaptól egy új rádió, a Manna FM kezd műsort sugározni a Budapest 98,6 MHz-en. Állandó reggeli műsorvezetői közé tartozik Prekopa Donát is, aki Orbán Gáspárral és Ember Illéssel közösen alapította a Felházat.

