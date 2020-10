Itt a vége: megszűnik az egyik legnagyobb magyar állásportál

Október 31-től befejezi működését a 2006 óta működő workania.hu internetes állásportál. A megszűnés tulajdonosi döntés volt, mivel az árbevételi terveket nem sikerült teljesíteni, a végső lökést pedig a koronavírus-válság adta meg - mondta a Napi.hu-nak Motesicky Tamás, Workania Kft. ügyvezetője.

Az álláskereső portál tulajdonosa a finn gyökerű Alma Media lapkiadó és digitális szolgáltatóvállalat, amely a régiós országokban - így Szlovákiában, Csehországban, Horvátországban, Lettországban és Litvániában - egyaránt piacvezető állásportálokat működtet, ez alól pedig csak a magyar leánycég volt kivétel. A workania.hu a harmadik legnagyobb szereplő volt a magyar állásportálok piacán a profession.hu és a cvonline.hu után - magyarázta lapunk megkeresésére a cégvezető.

A tulajdonos nem volt elégedett a portál pozíciójával és egy dinamikusabb árbevétel-növekedést várt volna el a projekttől, mivel az már 13-14 éve jelen volt a piacon. A társaságnak azonban 2019-ben nem sikerült teljesítenie az anyavállalat árbevételi tervét.

Motesicky szerint a gyengébb teljesítmény fő oka az volt, hogy még mindig nem ismerték elegen az oldalt. A társaság tavaly tavasszal egy nagyobb kampányt is indított önmaga megismertetésére, ám ez nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket: méréseik szerint a márkanév az elvárásokhoz képest nem erősödött eléggé az aktivitás után sem. A tulajdonos azonban adott volna még egy esélyt: 2020 elején egy nagyobb marketingbefektetést helyezett kilátásba a magyar leány számára, melynek célja az volt, hogy ezáltal - ha nem is utolérjék, de legalább megközelítsék a piacvezető profession.hu eredményeit. Tavasszal viszont a koronavírus-járvány okozta válság és az ezzel járó álláspiaci visszaesés gyorsan eldöntötte a helyzetet. Ettől fogva az Alma Media már nem akart befektetni, így a magyar leány megszüntetése mellett döntött. A portál az elmúlt hónapokban ugyan működött még, de már csak visszafogott teljesítménnyel.

A klasszikus állásportálként működő workania.hu fő profilját a legfeljebb középfokú végzettséget igénylő munkakörök alkották: a gyártás-termelés területen lévő és kékgalléros pozíciók mellett az irodai adminisztratív munkák is elég jól pörögtek az oldalon az ügyvezető szerint. Emellett a workania működteti a fizetesek.hu bérfelmérő portált is.

A Workania Kft. a 2019-es évet 162,25 millió forintos árbevétellel és 109,22 millió forintos veszteséggel zárta. Korábbi, összehasonlító adatok azért nem állnak rendelkezésre, mert a vállalat csak 2018 végén alakult meg, azt megelőzően az online szolgáltatás a szlovák piacvezető állásportál, a profesia.sk kezében volt, amely szintén az Alma Media leánycége.

A legutóbbi adatok szerint a Kft. 2020 első négy hónapját 43,5 milliós bevétellel és 17 miliós veszteséggel zárta - ezt követően került végelszámolás alá.

A stockholmi tőzsdén, a Nasdaq skandináv divízióján jegyzett Alma Media 2012-ben vásárolta meg a workania.hu-t, a brit Daily Mail médiacsoport kezében lévő Lapcom Kft.-től. Korábban a finn vállalat üzemeltette a Monster.hu állásportált is, ami 2018 végén szintén megszűnt. A workania.hu leállításával a multicég teljesen kivonul hazánkból.