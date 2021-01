"Itt ami van, az az erdő!" - így nyer teret a biomassza

A biomassza égetésén alapuló fűtési rendszert számos vidéki településen építettek ki az elmúlt években. A gépekkel javarészt a középületek hőellátását oldják meg az önkormányzatok, a technológia használatával jelentős összegek megtakaríthatóak. A gazdaságos üzemeltetés azonban nagyban függ a helységek környezeti adottságaitól, energiaültetvények esetleges telepítésétől, de a jelenlegi közmunkaprogramtól is.

Tavaly nőtt a távhőtermelők által felhasznált biomassza aránya - közölte a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a napokban. A biomassza felhasználása azonban nem csak a távhőtermelők által jelentős.

Korábban csak az általános iskolát fűtöttük vele, egy éve azonban a polgármesteri hivatal épületét is rákötöttük a biomasszával működő kazánra. Azóta körülbelül egymillió forintot spórolunk az önkormányzati ingatlan fűtésén éves szinten - mondta Kovács Szilárd, a közel 1600 főt számláló, Borsod megyei település, Hangony polgármestere lapunknak.



A biomasszát fásszárú növények darálásával állítják elő. A massza alapanyagául szolgáló növényzet begyűjtését Hangonyon a közmunkaprogramban részt vevő munkások végzik, jelentős összegeket takarítva meg a településnek. Ez a módszer Magyarország azon területein nyert teret, ahol más megújuló energiaforrások használatára kevésbé gazdaságos.

Ennek a vidéknek a történetében az erdő mindig fontos szerepet játszott. Errefelé kevés a napsütötte órák száma, ezért kevésbé támaszkodhatunk napenergiára. Szélcsatornában sem fekszünk, ami gazdaságossá teszi a szélerőművek telepítését, valamint a geotermikus energia is túl mélyen van. Itt ami van, az az erdő. Ezért is létesült több biomassza-tüzelésre épülő fűtési rendszer az ózdi járásban - mondta Kovács Gergely, a Hangony-VK Nonprofit Kft. ügyvezetője. A szakértő hozzátette azt is, hogy Ózdnak és környékének az erdőség szolgáltatta olcsó energia lehet az egyik kitörési pontja, ami ide vonzhat több céget.



A hangonyi, biomassza-tüzelésű kazán automatizált, a működéséhez szükséges energiát pedig gázolajból nyeri, ami viszont költséges. Az ilyen jellegű fűtési rendszerek gazdaságos működtetéséhez ezért több feltételnek is teljesülnie kell.

Ha nincs a közmunkaprogram, valamint nincs a közelben számottevő erdőgazdálkodás, ahonnan kaphat az önkormányzat némi fatörmeléket, esetleg nincsenek a falu tulajdonában olyan területek, amely megtisztítása után keletkezik a fűtéshez alkalmas növényi hulladék, úgy nehezebb gazdaságossá tenni a biomasszakazánok működését. Járható út viszont a könnyen kitermelhető energiaültetvények telepítése - mondta az ügyvezető.

Kovács Gergely elmondása szerint az energiaültetvényekbe olyan fák telepíthetőek, amelyek magas a tüzelési értéke, a rendezett ültetésnek köszönhetően pedig egyszerűen és gyorsan kitermelhetőek, valamint 5 éven belül vágóképes állapotba kerülnek. A nyár-, fűz- és akácfa van engedélyezve erre a célra.



A hangonyi önkormányzatnak saját uborkaföldje és kenderültetvénye is van. Évről évre jelentős bevételeik származnak az uborkából, így az uborkagazdálkodás fejlesztése és bővítése folyamatosan terítéken van.

A kender (latinul cannabis) ültetésében is nagy potenciált látnak, mivel számtalan felhasználási módja ismert, ezért igen nagy a felvevőpiaca. Leveleit és termését rengeteg iparág hasznosítja, a már-már fa keménységű szára pedig kiválóan alkalmas például papírgyártásra vagy biomassza előállítására. Az ültetvényeket szintén közfoglalkoztatották gondozzák, ami még gazdaságossá teszi a művelésüket.