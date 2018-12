Itt az újabb fejezet a budapesti drámában

Alelnökké választhatják kedden Nagy Eleket a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) küldöttgyűlésén. Ha ez megtörténik, lemond a jelenlegi elnök Csoltó Gábor, aki idén júniusban vette át a vezetést. Tovább folytatódik a szervezetben évek óta tartó vezetési válság.

Ismét drámai fejleményekre lehet számítani a BKIK jövő keddi küldöttgyűlésén. Az előzetes hírek szerint alelnökké választhatják Nagy Eleket üzletembert, a Vegyépszer, a Főtaxi és BÁV tulajdonosát.

Ha viszont ez megtörténik, lemondhat a kamara elnöki posztjáról Csoltó Gábor (képükön), aki kevesebb mint fél éve vette csak át a BKIK irányítását. A feltételes módot az indokolja, hogy egymásnak ellentmondó információk jutottak el lapunkhoz a lehetséges lemondással kapcsolatban. Az elnökség tagjai közül néhányan biztosra veszik az elnök távozását, míg mások még látnak esélyt arra, hogy a válság valahogy megoldódik. (Csoltó Gábort is kerestük az ügyben, de egyelőre nem válaszolt megkeresésünkre - a szerk.)

Az újabb krízis a legrosszabbkor éri a BKIK-t, mert a jelenlegi elnök az elmúlt hónapokban igyekezett rendet rakni a széthullott szervezetben - nem véletlenül mondták jó néhányan, hogy vele az utolsó esélyt kapta meg a budapesti szervezet. A Napi.hu-nak adott interjúban Csoltó Gábor korábban elmondta: a veszteségek rendezése mellett az elmaradt több százmillió forintos regisztrációs díjak (kamarai tagdíj) beszedését is tervezi, valamint meg kívánja erősíteni a tagozatok vezetését is.

A soron következő (szá szerint a 71.) küldöttgyűlés ennek szellemében a 2017-es zárszámadást is napirendre tűzte. Nyáron kiderült, hogy a BKIK 200 millió forintos veszteséggel zárta a tavalyi esztendőt és a beszámolót záradékkal ellátva fogadta el a testület közgyűlése. Akkor Csoltó ígéretet tett arra, hogy a kamarán belül személyi konzekvenciái is lehetnek a vagyonvesztésnek. Vállalta továbbá azt is, hogy racionalizálja a kamarai szervezetet és beszünteti a szakmai konzultációknak is nevezett jutalomutazásokat-nyaralásokat. A kötelező - és rengeteg vállalkozás által meg nem fizetett - 5000 forintos hozzájárulást is be kívánta hajtatni, ez ugyanis köztartozásnak minősül, ezért a kamara nem engedheti el.

A küldöttgyűlés hivatalos napirendjén csupán annyi szerepel, hogy hatodik pontként szavaznak az általános alelnöki poszt betöltéséről - erre Nagy Elek a jelölt, ahol a 110 küldött nyílt szavazással dönt. Amennyiben Csoltó mégis lemond, akkor helyét az egyik ,alelnök Koji László veheti át ideiglenesen. Ez esetben az elnök és főtitkár személyéről egy új közgyűlésnek kell határoznia.