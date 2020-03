Itt van Orbán Viktor rendkívüli bejelentése

Tíz akciócsoportot állítottunk fel - jelentette be péntek késő esti Facebook-bejelentkezésében Orbán Viktor miniszterelnök. Bezárnak az iskolák, növelik a laborkapacitást, készülnek a gazdaság újraindítására.

Orbán Viktor bejelentette, hogy tíz akciócsoportot állítottak felelnek: oktatás, mobilkórházak létrehozására, nemzetközi koordinációért felelős (Menczer Tamás vezeti), kommunikációs (Kovács Zoltán vezeti), rendkívüli jogrendért felelős (Gulyás Gergely vezeti), pénzügyért (Varga Mihály irányítja), egy kutatócsoport (Jakab Ferenc vezeti), ellenőrzési (Balogh János vezeti) valamint egy gazdaság újraindításáért felelőset (Máger Andrea vezeti) hoztak létre.

A magyar kormány arról döntött, hogy megpróbálnak egy gyógyszert, vakcinát fejleszteni a betegségre. Az erre irányuló akciócsoportot. Valamint döntöttek arról, hogy mobil, konténerkórházak létesítésére is felkészülnek.

Több ezer mintavételre alkalmas laborkapacitásunk van. A WHO eljárásrendje lesz az irányadó ezek lefolytatására, valamint arra, hogy kinél és kinél nem végeznek tesztet, vagyis a nemzetközi irányelveket fogják követni.

Kesztyűből 22 millió pár, 1,2 millió sebészi maszk már rendelkezésre áll, lélegeztetőgépből és altatóból 2-2 ezer darabot állítottak hadrendben - ismertette a miniszterelnök.

Izraelre is utazási korlátozást vezetnek be: aki onnan jön haza, két hétre karanténba kerül.

"Döntéseket hoztunk az oktatásra vonatkozóan is: nem néhány hétre, hanem hónapokra változik meg az életünk" - mondta el Orbán. Tanterven kívüli oktatási rendet vezetnek be, így a tanulók nem, de az igazgatóknak és tanároknak be kell menniük az intézményekbe. Digitális munkarend lép életbe. "Ez új módszertant igényel, az oktatási államtitkár új ajánlásokat tesz közé, hogy a diákok és a tanárok is értsék, hogy mit kell csinálni" - magyarázta Orbán.

Az iskolák bezárására az elmúlt héten az Operatív Törzs szinte minden sajtótájékoztatóján rákérdeztek. Tanárok, szakszervezetek, sőt még a szülők is kérvényezték a kormánytól. Még petíció is indult, amit este 9-ig több mint 20 ezren írtak alá. A kormányfő péntek reggeli szokásos rádióinterjújában azt mondta a kérdésről, hogy "ha bezárják az iskolákat, akkor az a tanév végét is jelenti. Ebben az esetben a tanároknak fizetés nélküli szabadságra kell menniük." Az Operatív Törzs délutáni sajtótájékoztatóján Lakatos Tibor műveleti vezető azzal indokolta, hogy az iskolák bezárását még nem lépték meg, hogy eddig egyedi eseteket találtak, akiket a koronavírus megfertőzött, de megfontolják a lépést.

"Azt szeretném kérni, hogy a gyerekekre ne a nagyszülők vigyázzanak" - mondta el a miniszterelnök, aki emlékeztetett, hogy a legveszélyeztetettebb korosztály a nyugdíjasoké.

Az országban jelenleg - a hivatalos tájékoztatási honlap szerint - 19 fertőzöttje van a Covid-19 járványának, egyetlen beteget nyilvánítottak eddig gyógyultnak, karanténban 79 ember van, de összesen csak 858 mintavételt végeztek el a magyarországi laborokban, ami töredéke a környező országok (Szlovákia, Ausztria, Románia, Szlovénia vagy éppen Szerbia) mintavételi számának, lakosságarányosan is jóval alacsonyabb.

Péntek délután a koronavírus-járvány hazai kezelését koordináló Operatív Törzs semmilyen érdemi döntésről nem számolt be, csak elismételték a szerdai rendkívüli helyzettel kapcsolatos intézkedéseket. Ekkor arról hoztak rendeletet, hogy az osztrák és szlovén schengeni határokon visszaállítják az ellenőrzést, valamint hogy bezárják az egyetemeket, de az óvodákat és közoktatási intézményeket nem. Valamint tilalmat vezettek be a tömegrendezvényekre. Szlovákiában sokkal szigorúbb lépésekről döntöttek már csütörtökön: az ország szinte teljes egészét izolációba vonták. Ezekről ebben a cikkben írtunk részletesen.