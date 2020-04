Itt vannak az extra olcsó hitelkártyák

Van már 3 százalékos thm-ű hitelkártya is, ez a tizede a korábban megszokottnak. A jó világ azonban csak december végéig tart, utána emelkedik a kamat - írja a Money.hu elemzésében.

Új helyzetet írt a koronavírus-járvány a lakossági bankolásban. Egyrészt felértékelődött az online ügyintézés szerepe, adósvédelmi intézkedések léptek életbe, köztük a fizetési moratórium, amelynek köszönhetően az év végéig nem muszáj fizetni a törlesztéseket. Ez utóbbi pedig elsősorban a nehéz anyagi helyzetbe kerülő háztartásoknak jelent segítséget. Szintén lényeges az a március közepétől élő adósvédelmi intézkedés, amely a személyi kölcsönöknél és más fogyasztási hitelkonstrukciók esetében 5,9 százalékos plafont szab meg a teljes hiteldíjmutatóra (thm). Ez a thm-maximum a hitelkártyákra is vonatkozik, és a piacon már megjelentek az első, a thm-plafonnal kompatibilis hitelkártyák.

Töredékére csökkent a teher

A thm-plafon bevezetése óriási kamat- és thm-csökkenést jelent a hitelkártyáknál, mert az elmúlt időszakban a hitelkártyák kamata és thm-je a legmagasabbak közé tartozott a lakossági hiteltermékek között. Lényegében minden banknál két számjegyű volt a kamat és a thm, többnél pedig a 30 százalékos szintet is meghaladta. Ehhez képest az elmúlt napokban piacra került hitelkártyák között van, amelyiknek a thm-je 3 százalék alatti, akad 4,9 százalékos, valamint 5,88 thm-mel elérhető hitelkártya is. Igaz, hogy ezek csak december végéig lesznek érvényben, utána két számjegyű szintre ugrik a thm. Van olyan kártya, amelynél jövő januártól 20 százalék alatt lesz, de olyan is előfordul, amelyiknél ennél magasabb thm várható.

Egyre kevesebb kártya van

A thm-plafon bevezetése lendületet adhat a hitelkártyáknak, amelyek száma részben pont a korábbi magas kamatok és thm-ek miatt fokozatosan csökkent. A múlt év végén 1,28 millió magyarországi kibocsátású hitelkártya volt a piacon, ez 2 százalékos csökkenést jelent az egy évvel ezelőttihez képest és 10 százalékos visszaesésnek felel meg az öt évvel korábbihoz viszonyítva. 2014 végén ugyanis még több mint 1,4 millió hitelkártyát mutatott a statisztika. Ezzel szemben a sima, úgynevezett betéti kártyák száma emelkedett, a múlt év végén ezekből több mint 8,1 millió volt, ez egyéves összevetésben 2 százalékos, ötéves távlatban pedig bő 8 százalékos emelkedést jelent.



Mire kell figyelni?

A money.hu szakértői szerint a hitelkártyát eddig is rendszeresen használóknak érdemes megfontolniuk a meglévő hitelkártyájuk cseréjét a most megjelent új, alacsony kamatozású hitelkártyákra. Vannak ugyanis olyan "régi", korábban kiadott hitelkártyák, amelyek thm-je a 30 százalékot is meghaladja. Lényeges, hogy azoknak érdemes valamilyen hitelkártyát választaniuk, akiknek az anyagi helyzete hosszabb távon is biztos, és határidőre visszafizetik az addig ingyen használt "hitelkártyapénzt". Fontos azonban, hogy a járvány negatív gazdasági hatásai, ezen belül az elbocsátások, fizetéscsökkenések miatt a bankok szigorúbbak lettek, jobban megnézik, hogy egy-egy ügyfélnek milyen a jövedelmi helyzete.

A hitelkártyáknál a bank pénzét bizonyos időszak alatt, sok esetben 45 napig lehet "ingyen" használni, majd a kártyával költött összeget vissza kell fizetni. Ha ez a megadott - azaz általában 45 napos - határidőn belül megtörténik, akkor nincs további kötelezettség. Ugyanakkor, ha valaki kilép a kamatmentes időszakból, vagyis nem fizeti vissza a hitelt, akkor már kamatozik az elköltött összeg. Ez a mostani thm-tető miatt alacsony összeg, mindazonáltal a money.hu szakértői szerint a határidőket érdemes betartani. Korábban ugyanis voltak olyan példák, hogy egy-egy bank akciós kamatot és thm-et adott a hitelkártyákra, aztán később megemelkedtek a terhek, emiatt a kamatmentes időszakból kifutó adósok nagyon jelentős tartozást halmoztak fel. A hitelkártyáknál a mostani és a jövő januártól érvénybe lépő kamat és thm mellett érdemes még a hozzájuk kapcsolódó különböző szolgáltatások, valamint azok díjai, továbbá az éves kártyaköltségek alapján is összevetni, mert ebben lehetnek eltérések.