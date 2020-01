Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Izzik a feszültség a magyar munkahelyeken - kemény tele lesz a cégeknek

Kétszázból mindössze öt cégnél sikerült lezárni a bértárgyalásokat 2020-ra vonatkozóan - számolt be a Vasas Szakszervezeti Szövetség. Döbbenetesen alacsony szám, különösen, ha belegondolunk, ezek csak azok a cégek, ahol ennek a szövetségnek a tagszervezetei jelen vannak. Nem kell különösebb jóstehetség ahhoz, hogy arra számítsunk: a január idén is a sztrájkhelyzetről, sztrájkfenyegetésről fog szólni a gazdasági életben, és persze akár a közszférában is - figyelmeztet Bőhm Kornél, kríziskommunikációs szakértő.

A következő hetek, vagy akár az első negyedév várható fejleményeit egyszerre sokféle erő dominálja, alakítja. A legmeghatározóbb továbbra is a munkaerőhiány miatti kiváló alkupozíció (kevésbé elegáns nevén: zsarolópotenciál) a munkavállalók részéről, hiszen a munkaadók nem kockáztathatják, hogy a kínkeservesen felvett, a cégnél eddig megtartott dolgozók elszivárogjanak, kedvezőbb ajánlatok után nézzenek - emlékeztet blogján a tanácsadó.

Ezzel ellentétes hatású ugyanakkor, hogy az ország gazdaságában rendkívül jelentős szerepet játszik a járműipar: több autógyár és számtalan autóipari beszállító dolgoztat nálunk, márpedig ebben az iparágban legalábbis lassulás, egyúttal bizonytalanság és kivárás látható.

A legtöbb sztrájkhelyzetről, belső feszültségről - átlagos hírfogyasztóként - még csak értesülni sem fogunk: a cégek törekednek arra, hogy "balhé" nélkül megússzák a tárgyalásokat, ne a sajtónyilvánosság előtt kelljen taktikázni, a sorok között üzengetni. Amikről kívülállóként értesülünk, az valószínűleg csak a jéghegy csúcsa lesz. Igaz ugyanakkor, hogy a mind a cégvezetés, mind a megszervezett dolgozói közösségek árgus szemekkel figyelik a többi vállalatnál zajló eseményeket, megvizsgálják, ki mennyire volt erős, kreatív, hatékony az érdekérvényesítésben, lehet-e "bezzeg" példákat dörgölni a tárgyalófél orra alá.

Bőhm szerint a cégvezetés jól teszi, ha mind a belső, mind pedig a potenciálisan szükséges külső kríziskommunikációra felkészül. Átgondolt és tudatos kommunikációval ugyanis a feszültségek részben megelőzhetőek, részben gyorsabban feloldhatóak - még akkor is, ha súlyos pénzügyi érdekek feszülnek egymásnak. Különösen igaz ez amiatt, mert 2020 kríziskommunikációs tendenciában a "dolgozó hangja", az employee activism abszolút előretörésben lesz - értékel.

A munkavállalók egyre hatékonyabb fellépése sok területen fogja befolyásolni a cégvezetés mozgásterét. Etikai, morális, fenntarthatósági, esélyegyenlőségi kérdésekben ugyanúgy követeléseket fognak megfogalmazni a munkatársak, mint ahogyan akkor, amikor a zsebükre megy a játék, vagyis a fizetések, béralkuk tekintetében. Kemény tele lesz a sok munkavállalót foglalkoztató szervezeteknek.