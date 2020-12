Januártól így változnak meg a fizetések

Minden kereskedőnek biztosítania kell 2021. január 1-től az elektronikus fizetés lehetőségét. Az azonnali átutalással kiegyenlített számla nem kerül az elfogadónak semmibe, de a fapados megoldás helyett érdemes profi fejlesztésekben gondolkozni a gyorsaság és a kényelem miatt.

A hazai lakosság már több mint tíz hónapja használja az Azonnali Fizetési Rendszert (AFR), amely az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb banki fejlesztése volt, és nemzetközi szinten is az élvonalba emelte Magyarországot a digitális bankolásban.

Így 2020. március 2. óta minden tízmillió forint alatti átutalás 5 másodpercen belül megérkezik a fogadó fél számlájára mindegy, hogy nappal van, vagy éjszaka, hétköznap vagy ünnep. Ráadásul sok esetben még a fogadó fél számlaszámára sincs szükség az átutalás lebonyolításához, hiszen a másodlagos azonosítók - például e-mail cím, telefonszám, adószám - ismeretében is lehet már pénzt utalni.

Az azonnali fizetés sok mindenre jó

Számukra az AFR is megoldást jelenthet, hiszen ezen keresztül a vásárlók közvetlenül a kereskedő számlájára átutalhatják az áru vagy szolgáltatás vételárát néhány másodpercen belül. Többféle megoldás is szóba jöhet, ezek között vannak egyszerűbbek és bonyolultabbak is.

A kereskedők számára az talán a legegyszerűbb, ha megadják a számlaszámukat, esetleg a másodlagos azonosítójukat, és megkérik a vásárlót, arra utalja át a pénzt. Ez azonban azt jelenti, hogy a vásárlónak be kell lépnie a mobilbankjába, ott különféle adatokat kell beírnia, a számlaszámot, az összeget, majd - jellemzően több lépcsőben - jóvá kell hagynia a tranzakciót. Egy ilyen átutalás percekig is tarthat, így csak olyan helyeken működhet, ahol kevés a vásárló, a vendég, és nem okoz ez fennakadást. Például egy pedikűrösnél, ahol óránként váltják egymást a vendégek, ez megfelelő lehet.

Ennél lényegesen gyorsabb lehet a QR-kódos megoldás, amelyből kétféle létezik. A kereskedő használhat egy állandó QR-kódot, amely csak a számlaadatait tartalmazza, ezt beolvasva a vásárlónak csak a megfelelő összeget kell már megadnia, hogy fizetni tudjon. Ennél lényegesen gyorsabban működhet a dinamikus QR-kód használata, amely minden adatot, a számla összegét is tartalmazza, így a vásárlónak gyakorlatilag csak el kell fogadnia a fizetési kérelmet.

Pay by Account: gyorsabb és biztonságosabb

Ezek az ügyletek már elég gyorsak, de még mindig lassúak lehetnek olyan helyzetben, amikor sok vásárló áll sorban, hogy fizessen. Egy jegypénztárnál például nagyon fontos a gyorsaság, hiszen senki sem akar lemaradni a műsor kezdetéről, de egy iskolai büfében is lényeges, hogy minden diák időben vissza tudjon érni az órára.

Ezekre az igényekre is készülnek fejlesztések, ilyen például a Pay by Account a Mastercard számlalapú azonnali fizetési megoldása, melynek lényege, hogy bolti vagy internetes fizetés során a vásárló közvetlenül a bankszámlája terhére fizet. A Pay By Accountot bármely olyan bankszámlával rendelkező ügyfél használhatja, aki számára a számlavezető bank elérhetővé tette a szolgáltatást. A szolgáltatás önálló alkalmazásként vagy a mobilbanki applikáció egyik funkciójaként is alkalmazható, ez is a számlavezető döntése.

Ha mindez megtörtént, akkor elég mindössze egy okostelefon és akár egy boltban, akár online pár másodperc alatt fizethet az ügyfél. A Pay by Account a QR-kódos fizetést is kezelni tudja, de az érintésmentes fizetések kapcsán ismert NFC-technológiával is működik, így nem kell a kód beolvasásával bajlódni, a telefont a POS-terminálhoz érintve is lehet így fizetni pontosan úgy, mint a mobiltárcák esetében. A Pay by Account további előnyt jelent azoknak, akiknek nincs más mobiltárcája, vagy aki látni szeretné a számlaegyenlegét fizetés előtt. További előnye a megoldásnak, hogy nem csak Magyarországon, de a világon bárhol használható, ahol elérhető a bankkártyás fizetés. Az is tud így a bankszámlája terhére fizetni, akinek nincs bankkártyája, de nem akar készpénzzel bajlódni.

Biztonságos mint egy bankkártya

A kártyás vásárlásoknál probléma esetén a kártyabirtokos kérhet visszatérítést. Visszakapja a pénzét akkor is, ha a kereskedő nem teljesített, például nem érkezett meg az interneten megrendelt áru, vagy ha visszaéltek a kártyájával, illetéktelenül vásároltak vele. Banki átutalásoknál ilyen garanciák nincsenek, a másik fél jóindulatán múlik, visszakapja-e ilyen helyzetben a vásárló a pénzét. A Pay By Account azonban erre a problémára is megoldást kínál: ugyanolyan feltételekkel téríti vissza vásárlók pénzét, mintha bankkártyával költöttek volna. A vásárló minden olyan esetben visszakapja a pénzét a banktól, amikor visszaélés áldozata lett, vagy ha nem azt a terméket, szolgáltatást kapta, amelyet szeretett volna.

Kötelező elektronikus fizetés

A tízmillió forintos limit elég arra, hogy akár egy nagyobb összegű készpénzes tranzakciót is lebonyolítsanak magánszemélyek egymás között legyen szó akár egy autóvásárlásról vagy egy ingatlan adásvételéről. Utóbbinál persze lehetséges, hogy több részletben kellett átutalni a pénzt, ha tízmillió forintnál nagyobb összegről volt szó, de néhány perc alatt egy lakást is ki lehet most már fizetni átutalással.

Tovább csökkentheti a készpénzhasználatot, hogy jövőre az online pénztárgéppel rendelkező kereskedők számára kötelezővé válik az elektronikus fizetési lehetőség biztosítása. Az látható, hogy sok kereskedő az utolsó pillanatig kivár a bevezetésével, sok kisebb boltban, büfében még most, néhány héttel a jogszabály hatályba lépése előtt is csak a készpénzt fogadják el.

Bár egyre több helyen lehet már bankkártyával fizetni, a Magyar Nemzeti Bank szerint még mindig van 50-60 ezer olyan kereskedő, aki nem oldotta meg az elektronikus fizetést. A kereskedelmi törvény ugyanakkor nem írja elő, hogy az elektronikus fizetésnek bankkártyával kell történnie, bármilyen készpénzmentes megoldást megenged. Ez pedig jó hír azon a kereskedőknek, akiknek a bankkártyás fizetés helyett vagy mellett más alternatíva jobban illeszkedne az üzleti profiljukhoz.

A cikk a Mastercard támogatásával készült.