Járvány - tíz tonna papír ment jótékony célra

Két kamionnyi, több mint 10 tonna higiéniai papírterméket adományoz a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Betegápoló Irgalmasrend intézményeinek a Vajda-Papír Kft., hogy a járvány okozta helyzetben segítse a szociális és egészségügyi ellátó hálózatot, amelynek fogyasztása jelentősen megugrott ezekből a termékekből - jelentette be a cég, amely ezen túl is tett vállalásokat a szervezeteknek.

A Ti mind hősök vagytok! címmel szervezett jótékonysági akcióban a cég emellett azt is vállalta, hogy biztosítja a Máltai Mentőszolgálat és a Mozgó Orvosi Rendelő egyéves papír-szükségletét. A cég felajánlotta azt is: a jövőben önköltségi áron látja el a Betegápoló Irgalmasrend és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat intézményeit termékeivel, hogy a piaci ár és az önköltségi ár közötti megtakarítást a szervezetek a segítségnyújtásra fordíthassák.

A több mint 15 millió forintos adományt - amely több mint 1200 ember egy éves fogyasztását fedezi - Kozma Imre atya, a szeretetszolgálat alapító elnöke, és a Betegápoló Irgalmasrend magyarországi vezetője vette át a szervezet központjában - olvasható a közös közleményükben.

A koronavírus-járvány jelentősen növelte a higiéniai papírtermékek iránti igényt. A Vajda-Papír felelős magyar vállalkozásként küldetésének tekinti a rászorulók támogatását, amelyet a szeretetszolgálaton keresztül is biztosít - mondta Vajda Attila, a Vajda-Papír ügyvezető igazgatója. Az idén 20 éves vállalat példát is kíván mutatni, hiszen a koronavírus-járvány rendkívüli erőfeszítéseket követel meg a szociális és egészségügyi ellátást végzőktől. Bízunk abban, hogy ezzel is jó példát mutatunk a többi magyar tulajdonú vállalatnak, hogy saját eszközeikkel részt vállaljanak a leterhelt szociális és egészségügyi hálózat segítésében - tette hozzá a cégvezető.

A két kamionba 87 raklapnyi, 10,7 tonna higiéniai papírtermék - toalettpapír, papírtörlő és papír zsebkendő - fért be. Vajda Attila elmondta, hogy egy átlagos magyar családban egy fő évi 9 kilogramm higiéniai papírterméket használ fel, így az adomány több mint 1200 ember éves fogyasztását elégíti ki.

Amikor jótékonykodunk, feltámad bennünk a felebaráti szeretet, ami az egyetlen kiút önmagunkból és bejárat a másik emberhez - emelte ki Kozma Imre atya. "Nagy öröm számunkra, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat mellett a Betegápoló Irgalmasrend szerepvállalására is egyre inkább felfigyelnek a magyar vállalatok és adományokkal segítik a működésünket."