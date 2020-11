Járványhelyzet: a Tesco dolgozói jól járhatnak

Zsebbe nyúl a Tesco, és az év utolsó hónapjára extra bónuszt fizet minden magyarországi áruházi dolgozójának, elismerve, hogy a szokásos ünnepi megterhelés mellett a járványhelyzet várhatóan tovább fokozza a beosztottakra nehezedő nyomást – értesült a Magyar Nemzet. A friss vállalati bejelentés szerint átmenetileg bevezetik az éjszakai műszakban végzett árufeltöltést.

Száz fontnak megfelelő egyszeri, extra bónuszt ad minden munkavállalójának a Tesco áruházlánc, hogy a megközelítőleg negyvenezer forintnak megfelelő pluszösszeggel ismerje el a decemberi munkájukat, ami a járványügyi védekezéssel együtt várhatóan fokozott megterheléssel jár majd a bolti beosztottaknak. A jutalmat a januári fizetésükkel kapják kézhez a Tesco dolgozói - tudta meg a lap a vállalat hétfői bejelentése alapján.

Azt is bejelentették a munkavállalóknak, hogy újra bevezetik az éjszakai árufeltöltést a hipermarketekben, az átmeneti intézkedést a vírushelyzet indokolja. Az éjszakai műszakot évekkel ezelőtt megszüntették a hipermarketekben. Most azonban arról döntöttek a láncnál, hogy így is biztosítják a fertőzésveszély kockázatának minimalizálását az év végi tumultusban, amikor az üzletek dolgozóinak a megnövekedett áruforgalomban kell pótolniuk a fogyatkozó termékeket a polcokon.

A bolti munkavállalókat és a vevőket is védő óvintézkedés például azzal jár majd, hogy az üzletekben látványosan visszaszorulnak az olyan jelenetek, amikor a beosztottak a nyitvatartási idő alatt a vásárlótérben a meglévőnél nagyobb, elkerülhetetlen zsúfoltságot okozva végzik az árufeltöltést.

A Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezete üdvözli az áruházlánc előrelátó döntését. Az áruházak beosztottjai már most is megfeszített tempóban, de fegyelmezetten viselik a járványügyi helyzet fokozódásával járó helyzeteket, miközben látni lehet, hogy az év végére különösen nagy felelősség hárul rájuk a lakosság ünnepi fogyasztásának kiszolgálásában. Ezért javasoltuk korábban, hogy a munkáltató anyagilag is támogassa a fokozott kockázatoknak kitett bolti dolgozókat, hogy érezzék munkájuk elismerését, fontosságát - mondta Bubenkó Csaba, elnök a bejelentésre.