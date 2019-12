Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Jelentős változás jön a postákon

Csökkentené veszteségeit a társaság, ezért tradicionális szolgáltatását is megszüntetné a Magyar Posta.

Csökkentené a hírlapárusításból származó veszteségeit a Magyar Posta, így számos postán megszüntetik ezt, írja a Magyar Nemzet az Index szerint, amely szemléjében azt közölte, hogy már folyik az átalakítás. Ősztől év végéig elvileg 3-4 ütemben oldják meg a tevékenység leépítését, ahol az már nem éri meg vagy veszteséges.kat.

A posta azt mondja, hogy nem is közszolgáltatás a hírlapárusítás, de így is megmarad a rendszer 550-600 postafiókban, valamint 200-250 mobilpostán is.

A társaság nemcsak szolgáltatásokat, de embereket is leépít egy múlt havi bejelentés szerint.

HOZZÁSZÓLÁSOK HOZZÁSZÓLOK