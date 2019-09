Jelentősen betesz a Pick szaláminak a halálos kórság

Az afrikai sertéspestis miatt drágulnak az alapanyagok, ami idővel megjelenik a Pick Szalámi árában is.

Az alapanyagárak robbanásszerű növekedését okozta április óta az, hogy a távol-keleti piacokon az afrikai sertéspestis terjedése miatt jelentős mennyiségű állatot kellett levágni. Az így keletkezett hiány ugyanis elszívja az alapanyagot a biztonságos európai piacokról - mondta a hvg.hu-nak Sutka László, a Pick Szeged Zrt. megbízott vezérigazgatója.

A szalámi alapanyagai között van olyan, ami 20-30, de akár 40 százalékkal is nőtt márciushoz képest. Bár a Pick helyzetét segíti, hogy részei a Csányi Sándor OTP-vezér tulajdonában levő Bonafarm-csoportnak, ahonnan biztosított az ellátásuk. Viszont a mohácsi vágóhídról piaci áron tudnak csak felvásárolni, ahogy az európai piacról és más magyar termelőktől is vásárolniuk kell. Emiatt viszont érvényesül a drágulás a termékben.

Emellett arról is beszélt, hogy a sertéspestis miatt a leginkább érintett országban, Kínában próbálnak helyet találni a magyar hústermékeknek. Folynak a tárgyalások, hogy a magyar disznóhúst be lehessen vinni a távol-keleti országba, ami a legnagyobb felvevőpiac. Bár a járvány sajtóhírek szerint már házi disznóknál is megjelent Magyarországon is.

A Pick előre menekül: új telepet építenek Szegeden két év alatt. Itt a penészes szárazárukat készítik majd.

HOZZÁSZÓLÁSOK HOZZÁSZÓLOK