Jó éve volt az MKB-nak és felkészült a válság miatti kihívásokra

Kiemelkedő évet zárt az MKB, és készen áll arra, hogy a válságban hitelezzen. Az ügyfelek körülbelül harmada folytatja a banknál a hiteltörlesztést.

A 2019-ben kiemelkedően fontos év volt, tőzsdére léptünk és jelentős nyereséget értünk el - mondta Balog Ádám, az MKB Bank elnök-vezérigazgatója a bank éves eredményeit ismertető sajtótájékoztatóján. Az elmúlt öt évet küzdelmes, de sikeres időszaknak nevezte a bankár. Úgy kellett működnie a hitelintézetnek, hogy nem növekedhetett, nem vehetett részt a versenyben, de hatékonyabbá kellett közben tenni a működést, és nyereségessé kellett válnia a banknak. Az MKB-nak ezért tovább tartott a válság kezelése, és kevesebb jó éve volt, mint a többi banknak. Így került bele az új válságba, de fel van készülve a kihívásokra - mondta Balog.

Tavaly 44,1 milliárd forintos adózott eredményt ért el az MKB, a korrigált adózott eredmény ennél valamivel kisebb, 37,4 milliárd forintos lett. 2015-ben még 76,4 milliárd forint volt a veszteség. A tőkemegfelelés is nagyon sokat javult, 22,59 százalékosra nőtt, ezzel a hazai bankrendszer élvonalába tartozik. "Ez jó alapot teremt arra, hogy most a nehéz időkben is helyt tudjunk állni, és segíteni tudjuk a gazdaságot" - hangsúlyozta Balog Ádám.

Még nincs döntés felvásárlásról

A portfólió minőségét is javítani kellett, több mint 263 milliárd forintról 42,8 milliárd forintra csökkent a nemteljesítő hitelek aránya öt év alatt. A költségek szintjét jelenértéken számolva 17,6 milliárd forinttal sikerült csökkenteni annak ellenére is, hogy számos fejlesztést kellett végrehajtani például a digitalizáció terén.

Az MKB-nak a gazdaság felívelése idején anticiklikusan kellett működnie, ebben más, mint a többi bank - közölte az elnök-vezérigazgató. Tavaly év végére teljesítette a bank az Európai Uniós elvárásokat, remélik, az év közepére lezárulhat az uniós eljárás.

Az MNB tőkepufferrel kapcsolatos pénteken bejelentett könnyítése nagy mértékben segítheti a bankrendszert - mondta Balog. A bankadó az idén 3,5 milliárd forint körüli terhet jelent az MKB számára. A bankszektorban lehetnek konszolidációk, amelyekben az MKB is részt vehet most már, hogy teljesítette az uniós elvárásokat, de egyelőre ezzel kapcsolatos döntés nem született.

Az ügyfelek harmada fizet tovább

A törlesztési moratórium felfüggesztését a vállalati és a magánszemély ügyfelek 30-35 százaléka kérte eddig, a nagyobb vállalatok jellemzően nem kérik a moratóriumot, de a kisvállalatok körében magas a moratóriumban maradó ügyfelek aránya. A vállalkozások nagyon várják már az MNB-s hitelprogramokat - jegyezte meg a bankár.