Jó hír a fiataloknak - ez sokuknak jól jöhet

Egyre több bank hajol le a diákszámlás ügyfelekért. Nyereség nincs rajtuk, de befektetésnek megéri megszólítani a fiatalokat, akik ezért akár ingyen is bankolhatnak.

A diákok sem élhetnek már bankszámla nélkül - főleg nyáron. A fesztiválokon szinte kötelező kellék az érintéses bankkártya, és a táborokba is könnyebb elengedni a gyereket egy kártyával, amelyre bármikor küldhet pénzt a szülő, mint az induláskor eldönteni, mennyi pénz lesz elég majd a fagylaltra, a belépőjegyekre vagy a lángosra.

Ingyen kipróbálható

Számos bank kínál diákoknak szóló bankszámlát, a költségek között viszont hatalmas a különbség. Vannak hitelintézetek, amelyeknél ingyen kipróbálhatják diákok a bankolást. Ezek között van az OTP, és a CIB Bank. Ingyenes a számlavezetés az Ersténél és a K&H-nál is, és a Budapest Banknál is le lehet nullázni a díjat, ha havonta legalább 10 ezer forintot költ a fiatal a kártyájával, és elektronikus számlakivonatot igényel. A bankkártya is ingyenes több helyen az első évben, csak a második évtől van kártyadíj.

A legtöbb banknál 14 éves kor fölött lehet a gyerekeknek bankszámlát nyitni, az OTP kivétel, náluk már 7 éves gyereknek is nyithatnak a szülők bankszámlát bankkártyával. Nem kell attól sem tartaniuk, hogy a gyerek már az első nap elkölti az összes pénzt, hiszen a naponta felvehető készpénzt vagy vásárlás során elkölthető összeget a gyerekek számláinál a szülők határozhatják meg.

Diákszámlák költsége Bank Számlavezetés Ft/hó Bankkártya éves díja OTP Junior 0 0 MKB Diák 390 0 CIB ECO ForYou 0 0 K&H ifjúsági számlacsomag 0 az első évben 0, majd 1263-2525 Ft Takarék Lakossági Bankszámla+ 14-18 év 50 3500 Takarék Lakossági Bankszámla+ 18-26 év 200 3500 Hello BB (Budapest Bank) 0/106/190/296 (kártyás vásárlásra és elektronikus számlakivonatra jár kedvezmény az első évben 0, majd 2 694 Ft UniCredit 210 2200 Ft kibocsátói díj és 2900 Ft tagsági díj Erste Diák EgySzámla (14-26 év) 0 2095

Átutalás, készpénzfelvétel

A kártyás vásárlások ezeknél a számláknál is ingyenesek, és a díjmentes készpénzfelvételről is nyilatkozhatnak a számlatulajdonosok, vagyis a havonta kétszer összesen maximum 150 ezer forintig ingyen vehetnek ki az ATM-ekből. A kondíciós listák alapján a legtöbb bankban a 20 ezer forint alatti, vagyis tranzakciós illetékkel nem terhelt átutalások is ingyenesek, bár az iskolás fiatalok ezt a szolgáltatást viszonylag ritkán használják.

A piac eléggé koncentrált, az OTP részesedése meghaladja az 50 százalékot, ami a kedvező kondíciók miatt érhető. A diák ügyfelek gyakorlatilag ingyen bankolnak a hitelintézetnél. Talán ez is az oka, hogy ügyfélszámot kevés bank árul el. Az MKB-nál az újfajta diákszámlát, amelyet az idén márciustól értékesítenek közel 200 ügyfél igényelte. A korábban értékesített MKB Praktika fix szolgáltatáscsomagot diák jogcímen 5200 ügyfelük veszi igénybe. A K&H az ügyfelek számát nem közölte, de az ifjúság fontos ügyfélbázisa a banknak, az új ügyfelek 30-40 százaléka ebből a szegmensből származik, és a portfólión belül is egyre nagyobb a diákszámlások aránya.

Akciók is vannak

A bankok egyre inkább felismerik, hogy már középiskolás, de legkésőbb egyetemista korban meg kell szólítani a klienseket. Bár a diákszámlás ügyfeleken nem sokat keresnek, sőt inkább ráfizetésesek a hitelintézetek számára, ha elégedettek a bankkal, akkor felnőttként is ott maradnak, akkor már jól fizető ügyfélként. Vagyis hosszú távon a diákok jó befektetésnek számítanak.

A piacvezető OTP nem akciózik, úgy gondolják, mivel jóformán minden diákok által használt szolgáltatást ingyen nyújtanak, ez elég vonzerőt jelent a célcsoport számára. Vannak azonban hitelintézetek, amelyek szintén nagy szeletet akarnak a tortából. A K&H-nál azok, akik diákszámlát nyitnak, kedvezményes áron kaphatnak Strand-fesztivál belépőt.

Az Erste és a Takarékbank a szülőket próbálja meggyőzni, családi programokban ad kedvezményt azoknak, akik a gyereküknek ugyanott nyitnak számlát. A Takarékbank az iskolakezdésre készül diákszámla-akcióval. A Budapest Bank a baráti ajánlásban hisz, ha egy Hello BB számlával rendelkező ügyfél ajánlására számlát nyit a banknál a barátja, az ajánló 10 ezer forintos jutalomban részesülhet.