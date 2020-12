Jó hír az autósoknak: visszakapnak egyhavi kgfb-díjat a biztosítótól

Több mint 700 millió forintot ajánlott fel az ügyfeleknek a Groupama, mivel a kijárási korlátozás miatt csökkent a gépjárműhasználat, és ezzel a balesetek, károk száma is visszaesett.

A koronavírus járvány az emberek mindennapjai mellett a gazdasági élet szereplőinek működését is jelentősen befolyásolta. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítások területét sem hagyta érintetlenül a pandémia. Az autósok 2020-ban összességében kevesebbet használták gépjárműveiket, kevesebb balesetet okozva. A Groupama Biztosító úgy döntött, értékeli, hogy a gépjármű-tulajdonosok a kevesebb utazással felelősséget vállaltak a járvány terjedésének visszaszorításában, ezért hozta azt a döntést, hogy egy egyszeri összeget felajánl az egyedi kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással (kgfb) rendelkező ügyfelei számára.

250 ezer ügyfél kap pénzt

A Groupama Biztosító összesen több mint 700 millió forintot ajánl fel mintegy 250 ezer, egyedi kgfb-szerződéssel rendelkező ügyfele számára. A felajánlott összeg az üzembentartók 2020. december 28-án hatályos kötelező gépjármű-felelősségbiztosításának egyhavi díjrészével arányosan kerül felosztásra. A felajánlás minden gépjárműtípus esetén jár, és minden magánszemély, egyéni vállalkozó, vállalkozás, jogi személy üzembentartó megkaphatja, aki 2020. december 28-án hatályos - és 2021. január 1-jével nem felmondott - egyedi, határozatlan idejű kgfb-szerződéssel rendelkezik a Groupama Biztosítónál.

"A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás alól nincs kibúvó, a törvény értelmében minden autótulajdonosnak meg kell kötnie a szerződést, rendszeresen, pontosan fizetnie kell a díjat. A koronavírus-járvány miatt azonban ügyfeleink idén nem a megszokott módon tudták használni autójukat, ezért akkor lehetünk "fair" biztosítójuk, ha a nehéz időkben mellettük állva felajánlunk számukra egy egyszeri összeget, ezzel is értékelve bizalmukat. Abban hiszünk, hogy ez a helyes hozzáállás" - mondja Bertrand Woirhaye, a Groupama Biztosító vezérigazgatója.

Az ügyfelek a január első hetében induló és február végéig tartó időszakban több lehetőség közül is választhatnak: rendelkezhetnek arról, hogy a biztosító utalja át számukra a felajánlott összeget, vagy kérhetik annak beszámítását a meglévő kgfb-szerződésük alapján fennálló díjfizetési kötelezettségükbe, de dönthetnek úgy is, hogy a biztosító az összeget jótékony célra használja fel az akció indulásáig kijelölt szervezet számára.

Egyhavi díj jár vissza

A biztosítótársaság az akció keretében összesen az egyedi kgfb-szerződési portfóliója egyhavi díjrészének megfelelő összeget ajánlja fel. A Groupama Biztosító a több mint 700 millió forintos összeg azon részét, melyről nem nyilatkoztak az üzembentartók, illetve számlaszámuk hiányában nem tudta számukra eljuttatni, teljes egészében a kiválasztott jótékony célra fordítja.

Az érintett ügyfelek a Groupama Biztosító honlapjáról is elérhető online felületen, a https://groupama.hu/hu/a-kotelezo-johet-szivbol/ oldalon találhatják majd meg a részletes információkat. Itt lesz lehetőségük az azonosítást követően regisztrálni, és jelölhetik be azt is, hogy a rendelkezésükre álló megoldások közül melyiket választják: megtartják vagy jótékony célra szánják a felajánlott összeget.

A biztosítótársaság január első hetében további széleskörű tájékoztatást nyújt a felajánlás további részleteivel és a választható jótékonysági céllal kapcsolatban. A felajánlás egyszeri és nem jelent kötelezettségvállalást a jövőre nézve, továbbá nem jelenti az üzembentartó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjának, díjelőírásának csökkentését sem, az változatlan marad.