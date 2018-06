Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Jobb, ha vigyáz a BKV járművein!

Nem verte nagy dobra a BKV, hogy évekkel ezelőtt felmondta a jegyekbe és bérletekbe "épített" utasbiztosítást. Azóta minden vitás ügyet a bíróságra visznek és próbálják saját dolgozóikkal kifizettetni a kártérítéseket - állítja az Egységes Közlekedési Szakszervezet (EKSZ).

A BKV Zrt. 50 millió forintot spórol azon, hogy felmondta az utasbiztosítást. Az EKSZ szerint azóta hosszabb és bonyolultabb behajtani egy baleseti kártérítést a cégtől.

A megvonásnak azonban nem csupán az utasok, hanem a járművezetők is érezhetik a negatív hatásait, több sofőr is panaszolta: a cég megpróbálja rájuk hárítani a megsérült utasok kártérítését, még akkor is, ha nem ők hibáztak.

A társaság ugyanis a jegyhez adott biztosítás felbontása óta is felel az általa szállított utasok testi épségéért, ha megsérül valaki és jogosan kér kártérítést, azt ki kell fizetnie. Már, ha a bíróság megítéli azt. Mivel a cég igyekszik kitérni a fizetés elől, lehetőleg minden kártérítési vitát bírósági útra terel, miközben a felelősségbiztosítása terhére akár egyszerűen is rendezhetné az egyértelműnek tűnő ügyeket.

A BKV álláspontja szerint azonban az utas a hibás még azért is, ha egy hirtelen nagy fékezéskor balesetet szenved a mozgó járművön, mert nem kapaszkodott elég erősen - állítja a szakszervezet, amely már korábban is súlyos vádakkal illette a céget.

A járművezetőre hárítás azért is aggályos, mert a munkavállaló kizárólag a szándékos kártérítésért fele, ám egy hirtelen fékezést nem lenne szabad annak tekinteni.

Mindez súlyosbítja azt a korábban is tapasztalt gyakorlatot, miszerint a cég a használt járművek sérüléseit szintén gondatlan károkozás címén új értéken javíttatja a dolgozók költségén.

A fotó forrása: Napi.hu/Szabó Dániel.