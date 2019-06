Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Jól megy a taxiscégeknek - egymást falják fel a budapesti fuvarszervezők

Tavaly is nagyon jövedelmező évet zártak a budapesti taxitársaságok, miközben a piac koncentrálódik és újabb szereplők próbálnak szerencsét - derül ki a beszámolókból.

Erősen koncentrálódik a budapesti taxis piac, amely nem meglepő annak tükrében, hogy a verseny a fix tarifák bevezetése óta igencsak korlátozott. Minden társaságnak van applikációja, egetrengető újdonsággal előjönni nehéz, bár vannak próbálkozások.

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) jelenleg tíz minősített taxitársaságot tart nyilván, amelyek összesített értékesítésből származó árbevétele több mint 4,8 milliárd forint volt 2018-ban (volt olyan kisebb társaság, amely még nem adott le beszámolót, míg két társaság összeolvadt). Ebből 567 millió forint adózás utáni eredményt tudtak elérni, amely közel 12 százalékos profitrátát jelent. Ebben a tekintetben a szórás ugyanakkor óriási, veszteséges vállalkozás azonban nincs a piacon.

Fontos tudni, hogy a taxitársaságok "csak" fuvarszervezők, vagyis a 4,8 milliárd forintos bevétel zömét a taxisoktól kapják, ez töredéke annak az összegnek, amelyet az utasok egy év alatt utazásra elköltenek. 2017-ben a taxitársaságok bevétele kevesebb mint 4 milliárd forintot tett ki (pontos számot a Budapest Taxi és az MB Elite összeolvadása miatt nem tudunk).

A piac messze legnagyobb szereplője a Főtaxi Zrt., amelynek tavaly 2,43 milliárd forintos értékesítésből származó bevétele volt. Ez a teljes piacnak mintegy fele azonban a cég érdekeltségébe tartozik több más minősített taxitársaság is. Ennek az összegnek több mint 90 százaléka, 2,22 milliárd forint származik a fuvarszervezésből (leegyszerűsítve a taxisok befizetéseiből).

A cég bevétele 11,1 százalékkal haladta meg a 2017-es értéket, azonban a kiadásaik ennél nagyobb mértékben emelkedtek, ami miatt adózott eredménye 338,5 millió forint lett, 11,8 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban. A cég tulajdonosai tavaly úgy döntöttek, hogy 995,6 millió forint osztalékot vesznek ki a cégből, így a saját tőke 2 milliárd forintról 1,35 milliárdra apadt.



Napi.hu - Szabó Dániel

A Főtaxi tulajdonosi köre igen szerteágazó, a cég 49,5 százalékát az Immotus Zrt. tulajdonolja, amelyben 44 százalékot birtokol Sárkány-Nagy Erzsébet, Nagy Elek BKIK-elnök testvére, aki szerepel A 100 leggazdagabb kiadványban is 59,7 milliárdos becsült vagyonnal. Az Immotus 46 százaléka a kolozsvári Kovács Ferencé, míg 10 százalékát az Archos Zrt. birtokolja, amely pedig Mohl Lászlóé a Főtaxi igazgatósági tagjáé.

Nagy Eleknek két cégén, a Stelius Zrt.-n és az Inforg Zrt.-n keresztül van tulajdoni része a Főtaxiban, előbbi 37,1, utóbbi 4,25 százalékos arányt jelent. Ezen kívül 9,15 százalék van kisebb tulajdonosoknál.

A Főtaxi tavaly május óta az MB Elit Luxury Kft. 100 százalékos tulajdonosa, a cég egyébként korábban is Nagy Elek érdekeltségébe tartozott. Tavaly történt még egy fontos felvásárlás, az MB Elite ugyanis megvette a Budapest Taxi Kft.-t. Utóbbi egyébként idén Budapest Legumes Kft.-re változtatta a nevét.

A Budapest Taxinak nincs is friss beszámolója, azonban a cég bevételét az MB Elitnél elszámolták, eszerint pedig utóbbi bevétele nagyrészt a felvásárlás miatt nőtt több mint 217 millió forinttal. Így az 2018-ban 367,3 millió forint lett. Ebből csak a Budapest Taxi tagdíj árbevétele májustól 180 millió forinttal járult hozzá a növekedéshez.

A beszámolóból azt is kiderül, hogy a cég ügyvezetője Kádár László éves fizetése bruttó 4,44 millió forint volt, amely havi szinten 366 ezer forintot jelent. Az MB Elite az évet 7 milliós nyereséggel zárta.

6X6 és Taxiplus

A 6X6 Taxi Kft. tavaly év elején vásárolta meg a TaxiPlus World Kft.-t Ferenczi Évától, aki egyébként a 6X6 ügyvezetője, vagyis a két cég korábban egy érdekeltségbe tartozott. Mindkét vállalkozás telephelye a dél-budai Kondorosi út.

A 6X6 értékesítésből származó bevétele bevétele 43 százalékkal 659,4 millió forintra nőtt. (Egyéb bevételei eközben nagyot csökkentek, de ennek egyik fő oka egy 2017-es céltartalék-felhasználás, amelyre tavaly nem került sor). A vállalat adózott eredménye 20,1 millió forint volt tavaly közel tízszerese a 2017-es összegnek.

A Taxi Plus szintén nem panaszkodhat: tavaly 288,7 milliós értékesítésből származó bevétel mellett 31,7 milliós adózott eredménnyel zártak.

A két cég együttes bevétele - az egyéb bevételeket is számolva - megközelítette az egymilliárd forintot.

Az egyik legkisebb szereplő

A Tele 5 Taxi Hungary Kft. a budapesti piac egyik legkisebb szereplője, tavaly 45,7 milliós értékesítésből származó bevételt ért el, amelyből 5,9 milliós profitot tudtak termelni. Ez jelentős javulás 2017-hez képest, amikor a 37 milliós (plusz 500 ezer forint egyéb bevétel) 356 ezer forintra apadt. A cég egy magánszemély, Pásztor Szabolcs tulajdonában van.

Szintén családi - Pásztor Gábor és Pásztor Gáborné - tulajdonban áll a Taxi 4 Kft., amely tavaly 295,7 milliós értékesítési bevétellel zárta az évet. Ez 6 százalékkal haladja meg a 2017-es értéket, míg az adózás utáni bevétele közel a négyszeresére 21,7 millióra emelkedett.

A budapesti piacnak nagy szereplője még a City Taxi Fuvarszervező Szövetkezet, amelynek fő tevékenységéből - a fuvarszervezésből - 562,7 millió forint bevétele származott. Ez 5 százalékos növekedés 2017-hez viszonyítva. Ezen kívül még 52 millió forint egyéb bevételt számoltak el.

Mivel a költségeik ennél nagyobb mértékben emelkedtek, a cég adózott eredménye szinte forintra megegyezett a 2017-essel és 10,8 millió forint lett.

A nyereségkirály

Nagyot megy a budapesti piacon az Uber-utódnak is nevezett Taxify Hungary Kft. - amely nemrég jelentette be, hogy Bolt néven folytatja tevékenységét. A 2018-as volt a cég második teljes éve és a 2017-es 161,7 milliós bevétel után tavaly 462,7 milliót tudtak összeszedni. A növekedésnél is figyelemreméltóbb, hogy az adózott eredménye 163,4 millió forint lett.

A cég beszámolójából kiderül, hogy a kiadásaik között az egyik legnagyobb tétel (105 millió forint) a hirdetések finanszírozása volt. Személyi jellegű ráfordításaik elenyészőek a teljes bevételhez képest.

A társaság három magánszemély Szilágyi Balázs, Poprócsi Zsolt és Ferentzy Zoltán tulajdonában van.

Új belépő

A budapesti taxispiac legújabb szereplője a Taxim nevű szolgáltatás, amelyhez egyelőre nincsenek elérhető beszámolók.

Magát a céget májusban jegyezték be, de a szolgáltatás csak az év vége felé indult el egy elég érdekes üzleti modellel. Ennek lényege, hogy a cég minden útra garantál egy viteldíjat. Ha ennél magasabb lesz a fuvardíj, akkor a különbözetet a cég visszautalja. Így eleget is tesznek a szabályozásnak, de akár alá is mehetnek a többi cég árának - mondta még tavaly decemberben a Napi.hu-nak Varsádi Viktor, a Taxim Infinity Kft. marketing vezetője.

Az applikáció a Google és a Waze forgalmi adatai alapján dolgozik, azonban a cég semmit sem bíz a véletlenre. (Aki rendszeresen használja a Waze-t, tudja, hogy az applikáció rendszeresen alultervezi az érkezés időpontját és út közben korrigálja magát - a szerk.). A kalkulációnál 5-10 százalékot rátesznek az érkezés várható idejére.