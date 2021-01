Jól nézze meg, idén kivel utazik - több iroda kivár

A magyarországi utazási irodák közzétették, hogy mekkora vagyoni biztosítékkal vágnak neki 2021-nek. A számok alapján teljes a bizonytalanság a szektorban, több száz - tavaly még jelentést leadó - iroda kivár, hogy miként alakul az év.

Kevesebb, mint felére csökkent azoknak az utazási irodáknak a száma, amelyek lejelentették, hogy mekkora vagyoni biztosítékkal vágnak neki 2021-nek. Mivel a biztosíték megléte elengedhetetlen feltétele az utazásszervezésnek, ez azt jelenti, hogy az irodák többsége szünetelteti tevékenységét és várja, hogyan indul be a piac tavasszal.

A vagyoni biztosíték arra szolgál, hogy ha az utazási iroda nem tud teljesíteni, mert például csődbe megy, akkor legyen miből visszafizetni a már lekötött utakat. Egy másik, kisebb összeg a hazaszállítás költségeit kell, hogy fedezze.

A vagyoni biztosíték összegét a nettó árbevételhez kötik, és minél összetettebb szolgáltatást kínál egy cég, annál magasabb az az arány, amelyet félre kell tennie arra az esetre, ha beüt a baj.

Ha egy iroda belföldön utaztat, akkor az ebből a tevékenységből származó bevételének 3 százalékát, de legalább 500 ezer forintot kell "tartalékolnia".

Ha az iroda külföldi utakat szervez, akkor a biztosíték már az ebből származó bevételének 12 százaléka, de legalább 5 millió forint.

Ha a szállítást is az iroda intézi, akkor a bevétel 12 százaléka és legalább 7 millió forint lesz a biztosíték összege.

A legnagyobb összeget, a nettó árbevétel 20 százalékát, de legalább 50 millió forintot azoknak az irodáknak kell felmutatniuk, amelyek charterjáratokat üzemeltetnek, illetve a bevételük legalább 25 százalékát garantált - nem lemondható - szerződések adják



Az iroda dönthet úgy, hogy az előírt összeget egy hitelintézetnél letétbe helyezi, bankgaranciát nyújt be, vagy biztosítóval köt szerződést. Ezeket kombinálni is lehet.

A vírus a legnagyobbakat is megütötte

Egy évvel korábban - az azóta megszűnt N-U-R Neckermann Kft.-t és a tavaly csődbe ment Robinson Tours Kft.-t nem számolva - 20 cég képzett 20 százalékos vagyoni biztosítékot. 2021-re már csak 13 iroda jelentett le ilyen mértékű összeget. Négy nagy iroda "átlépett" a 12 százalékos kategóriába (ezeket a táblázatban piros színnel jelöltük), három pedig még nem adott le jelentést.

A tavaly 20 százalékos biztosítékkal rendelkező irodák Az iroda neve 2020-as biztosíték (M Ft)

2021-es biztosíték (M Ft)



Sun & Fun Holiday Kft. 2 000 1000 50,0% Ibusz Utazási Irodák Kft. 1 800 900 50,0% Kartago Tours Kft. 1 022 511 50,0% Anubis Travel Kft. 1 000 500 50,0% OTP Travel Kft. 720 212 (12%)

Unitravel Kft. 510 225 44,1% Utazom.com Kft. 500 106 (12%)

NUR Travel Kft 416 nem adott le

Orex Travel Kft. 400 201 50,3% Grand Tours 2000 Kft. 400 124 (12%)

Taurus Reisen Kft. 364 364 100,0% Bono Utazási Központ Kft. 340 98 (12%)

Budavár Tours Kft. 320 320 100,0% Premio Travel Holidays Kft. 250 112 44,8% Personal Tours Kft. 159 77 48,4% Last Call Travel Kft. 150 117 78,0% Apollon-Travel Kft. 130 90 69,2% Mouzenidis Hungary Kft. 60 nem adott le

Red Sea Boats Holiday Kft. 50 nem adott le

Blue Sky Travel Kft. 50 50 100,0%

10 641





Forrás: Fővárosi Kormányhivatal

Fontos megjegyezni, hogy ezek nem végleges döntések, és nem jelenti azt sem, hogy ezek az irodák abbahagyták idén a chartereztetést vagy az utazásszervezést, csak egyelőre kivárnak.

Azon irodák száma, amelyek 12 százalékos biztosíték-képzésre kötelezettek, 190-re csökkent az egy évvel korábbi 414-ről, vagyis több mint 50 százalékuk nem tudja még, hogyan alakul az évük.

A nagy, 12 %-os biztosítékkal rendelkező irodák Az iroda neve 2020-as biztosíték (M Ft)

2021-es biztosíték (M Ft)



Fehérvár Travel Kft. 1 080 1 080 100,0% Wizz Air Hungary Kft. 470 152 32,3% 1000 Út Travel Kft. 324 155 47,8% Tensi Kft. 302 151 50,0% Proko Trravel Kft. 240 111 46,3% Haris Travel Club Kft. 216 108 50,0% Vista Utazási Irodák Kft. 180 65 36,1% Mauri Kft. 180 81 45,0% Z(s)eppelin Kft. 170 80 47,1% Ab Agro Kft. 166 70 42,2% Platinum Travel Kft. 150 150 100,0% Csillagösvény-Utazás Kft. 139 7 5,0% Vaya Travel Kft. 120 60 50,0% Baraka Világjáró Kft. 114 54 47,4% Ken-Edi Kft. 108 nem adott le

Utazok.hu Kft. 108 54 50,0% Morton's Kft. 103 39 37,9% Vivaldi Travel Kft. 98 49 50,0% TdM Travel Kft. 97 49 50,5% Tui Magyarország Kft. 96 21 21,9% Student Lines Kft. 91 nem adott le

Marshaller Kft. 89 54 60,7% Araamu Travel Kft. 80 40 50,0% For Two Kft. 76 nem adott le

Eupolisz Kft. 76 37 48,7% Talabor 2007 Kft. 74 7 9,5% Blaguss Utazási Iroda Kft. 72 35 48,6% Tumlare Corporation Kft. 72 35 48,6% Olio Kft 70 42 60,0% Challenge Hungary Kft. 68 68 100,0% Tengerjáró Idegenforgalmi Kft. 66 31 47,0% Ski Travel Kft. 61 51 83,6% Travellines Kft. 60 16 26,7% Jet Travel Kft. 60 30 50,0% Lovasi és Társai tourist 56 28 50,0% Weco-Travel Kft. 55 8 14,5% Helmond Kft. 54 27 50,0% La Grotta 54 24 44,4% Sport Travel Kft. 50 23 46,0% City Holiday Kft 39 30 76,9%

5 784 3 122 54,0%

Forrás: Fővárosi Kormányhivatal

Sokan éltek a kedvezménnyel

Idén a Magyar Utazási Irodák Szövetségének (MUISZ) sikerült kedvezőbb feltételeket kiharcolni a vagyoni biztosíték képzésben: elég csak a tavalyi bevétel alapján számolt összeg felét tartalékolni. Ennek azonban egyik feltétele, hogy nem csak májusban - az előző évi pénzügyi jelentések leadásakor - hanem márciusban és áprilisban is jelentést kell tenniük az irodáknak, hogy miként alakulnak a bevételeik és ha kell, igazítaniuk kell a biztosíték összegén.

Az irodák azt is szerették volna elérni, hogy mérsékeljék a külföldre utakat szervező irodák 7 millió forintos minimális biztosíték-összegét, ezt azonban a kormány nem támogatta.

A nagyobb bevételű irodák nagy többsége csökkentette biztosítékát, sőt sokan még a tavalyi összeg 50 százalékánál is nagyobb mértékben tudott spórolni. Ennek oka még nem a járvány miatti bevételcsökkenés, ugyanis a biztosíték meghatározásánál nem csak a tervezett, hanem már lezárt pénzügyi év bevételét is figyelembe kell venni. Ez korábban 2018, most 2019 volt.

Könnyen lehet, hogy sok irodánál 2019-ben csökkentek azok a bevételek, amelyek alapján a biztosítékot ki kell számolni. 2018 júliusában ráadásul hatályba léptek azok a kormányrendeletek, amelyek az Európai Unió utazási csomagokról és utazási szolgáltatás-együttesekről szóló irányelvének átültetését szolgálják. Ezek is módosíthattak a számokon.