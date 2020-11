Jól szalad az Erste szekere

A nyereséget ugyan megfelezte az idén a járvány, de a bevételek stabilak maradtak az Erste-csoportnál.

"A példátlan válságkörnyezet ellenére az Erste csoport jövedelmezősége továbbra is kielégítő, 2020. első kilenc hónapjában 637 millió euró nettó nyereséget ért el egy nagyon erős harmadik negyedévvel. Működési bevételünk mindössze 2 százalékkal esett vissza éves összehasonlításban. A 2021. évi gazdasági kilátások a koronavírus-járvány lefolyásától függenek. Bárhogy is alakuljon a helyzet, minden eddiginél erősebb az az elkötelezettségünk, hogy továbbra is támogassuk ügyfeleinket és megfelelő eredményeket mutassunk fel a részvényeseink számára" - közölte Stefan Doerfler, az osztrák hitelintézeti csoport pénzügyi igazgatója.

A befektetők is kedvezően fogadták a harmadik negyedéves számokat, nyitás után több mint 2 százalékos pluszban állt a bankpapír a bécsi tőzsdén.

A nettó kamatbevétel az első kilenc hónapban 3589,3 millió euróra nőtt elsősorban az osztrák, kisebb mértékben a romániai leányvállalatoknak köszönhetően. A nettó díj- és jutalékbevétel ugyanakkor 1448,3 millió euróra esett vissza, mivel a pénzforgalmi szolgáltatásokból származó kisebb bevételt, és a hitelezési tevékenységből származó bevétel csökkenését nem tudta teljes mértékben ellensúlyozni az egyéb díj- és jutalékbevételek emelkedése.

Az általános igazgatási költségek 3123,2 millió euróra mérséklődtek -1,2 százalékkal. A nettó céltartalék-képzés miatt a pénzügyi eszközökre elszámolt nettó értékvesztés -870,1 millió euró lett szemben az előző évi 42,9 millió euró nettó visszaírással, ez a tétel csökkentette most is a legnagyobb mértékbe a nettó eredményt.

A kisebbségi részesedések utáni nyereség 177,1 millió euróra csökkent (322,7 millió euróról) a takarékpénztárak hozzájárulásában bekövetkezett jelentős visszaesés miatt. Az anyavállalatra jutó nettó eredmény 637,1 millió eurót tett ki (-47,9 százalék az előző 1223,0 millió euróhoz képest).