Jön a szuperhitel: megrohanhatják a bankokat februárban a lakásfelújítók

Ugrásra készen várják a bankok és az ügyfelek is az otthonfelújítási kölcsön februári rajtját. A támogatott hitelt vétek nem felvenni, annak is megéri, akinek egyébként van önereje a felújításra, azt a pénzt ugyanis állampapírban is tarthatja, amíg megjön a kincstártól a támogatás.

Rohamra készülnek a bankok február 1-től, amikortól igényelni lehet náluk az otthonfelújítási kölcsönt. "A lakásfelújításhoz kapcsolódó állami támogatás iránt már most felfokozott érdeklődés mutatkozik. Az önerő nélkül felújítani szándékozók részéről jelentős igény jelentkezhet hitelből történő előfinanszírozásra" - nyilatkozta a Napi.hu-nak az OTP Bank. Ugyanez a tapasztalat a többi hitelintézetnél is: a Raiffeisennél, a Budapest Banknál, az Ersténél, a Gránit Banknál, az MKB-nál, a K&H-nál és az UniCreditnél is.

Mivel az otthonfelújítási támogatást utólag, a számlák bemutatásával lehet kérni, így vélhetően sokan finanszírozzák majd lakásuk felújítását legalább részben hitelből. Az Erste becslése szerint évente akár 30-35 ezer család is igényelhet majd ilyen céllal kölcsönt. A hitel jó azoknak a családoknak, amelyeknek nincs elég önerejük egy nagyobb horderejű felújítás kivitelezésére. Most az állam segítségével féláron meg lehet valósítani a fűtési rendszer korszerűsítését, a tető cseréjét, a teljes szigetelést, a vezetékek és a vizesblokkok cseréjét is. Azoknak is megérheti persze az olcsó hitel, akiknek van elég megtakarításuk, hiszen a lakossági állampapírok kamata még mindig magasabb, mint a felújítási hitelé, amelyet ha a család képes teljesíteni a feltételeket, vétek lenne nem felvenni.

Nincs benne nagy kockázat

A hitel maximális összege 6 millió forint lehet, a futamideje pedig legfeljebb 10 év. A kamattámogatást hasonlóan kalkulálják, mint a 3 százalékos csok-hiteleknél, vagyis az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) által megadott, az ötéves államkötvények aukciós átlaghozamából kalkulált referenciahozamhoz kötik. A teljes hiteldíj az ÁKK által közzétett állampapírhozam vagy referenciahozam 130 százalékának 3 százalékponttal növelt mértéke, amelyhez az állam 10 évig kamattámogatást nyújt. A kamattámogatás a referenciahozam 130 százaléka, így az ügyfél által fizetendő kamat mértéke - a teljes futamidő alatt évi 3százalék.

Ha a lakóingatlan-felújítás nem valósul meg, akkor a kamattámogatás megszűnik, azt vissza kell fizetni. A kamat azonban így sem lesz túl magas. Februártól például az ÁKK honlapja szerint 1,59 százalékos a referenciakamat, ami azt jelenti, hogy ha egy család nem tudja teljesíteni a feltételeket, vagyis egy éven belül nem igazolja számlákkal, hogy megfelelő mértékű összeget költött felújításra, akkor a kamattámogatást vissza kell fizetni, és támogatás nélkül, vagyis valamivel több mint 5 százalékos kamattal megy tovább a hitel, de ez sem számít magasnak a szabad felhasználású jelzáloghitelek között.

Ahhoz, hogy valaki fel tudja venni a támogatott hitelt, ugyanazokat a feltételeket kell teljesítenie, mint a lakásfelújítási támogatás esetében, vagyis 25 év alatti eltartott gyermek, köztartozás-mentesség, megfelelő tb-jogviszony szükséges a kölcsönhöz. A felújítási cél, amely után a kamattámogatás jár, pedig akkor teljesül, ha a felvett felújítási támogatás eléri legalább a hitel összegének a 25 százalékát. Vagyis ha egy család felveszi a 6 millió forintos hitelt, akkor a kamattámogatás megtartásához elég, ha 1,5 millió forintnyi támogatásra jogosító számlát benyújt a kincstárhoz egy éven belül.

Azt is megteheti persze a család, hogy csak pont annyi hitelt vesz fel, mint amennyi állami támogatásra számít, és a bankkal előlegezteti meg a felújítás költségeinek a felét, amit 100 százalékban visszafizettet egy éven belül az állammal. A kincstár ugyanis a benyújtott számlák alapján a támogatás összegével előtörleszti a hitelt, és ez az előtörlesztés díjmentes, ami szintén nagy kedvezménynek számít.

Minden bank nyújtani fogja

Mivel a hitel nagyon jó még azok számára is, akiknek nincs rá szükségük, és a bankok szépen kereshetnek rajta, nem meglepő, hogy szinte mindegyikük úgy nyilatkozott, forgalmazni fogja a terméket. A Raiffeisennél már most biztosak abban, hogy fogják nyújtani ezt a hitelt, az OTP-nél ugyan vannak már most is hitelek lakásfelújításra, de dolgoznak az új termék kialakításán. Az Erste szintén készül a február 1-jei indulásra. Egy tematikus oldalt már el is indítottak, amelyek az ügyfelek tájékozódhatnak, illetve regisztrálhatnak a felújítási támogatással és hitellel kapcsolatos friss információkra.

Lesz felújítási hitel az MKB-nál, a Takarékbanknál és a Budapest Banknál is, a K&H és az UniCredit is elérhetővé fogja tenni az ügyfelek számára ezt a hitelt. A Gránit Banknál már azon is dolgoznak, hogy az igénylés teljesen digitális legyen hasonlóan az online, digitális ügyfélfiókban igényelhető babaváró kölcsönhöz és az online kalkulálható kiszámítható jelzáloghitelhez.