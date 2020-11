Jön az este 7 órás boltzár: megszólaltak a láncok

Bár a pontos szabályok még nem ismertek, szerdán este 7-kor az üzleteknek, így az élelmiszerboltoknak is be kell zárniuk. A számos nagy boltláncot képviselő Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára, Vámos György a Napi.hu-nak azt mondta, a cégek már megkezdték a felkészülést. Emellett közölte, hogy jókora árukészlettel rendelkeznek a boltláncok, hiánytól nem kell tartani.

A járvány megfékezése érdekében hétfőn újabb korlátozó intézkedéseket jelentett be Orbán Viktor miniszterelnök. A tervek szerint a parlament kedden megadja a kormánynak 90 napra a felhatalmazást a rendkívüli jogrend bevezetésére. Az operatív törzs pedig már javaslatokat is tett az intézkedésekre.

A kormányfő szavai szerint az üzleteknek - és a fodrásztoknak és kisipari szolgáltatóknak - este 7 órakor be kell zárniuk, tehát a legnagyobb hálózattal rendelkező boltláncok üzleteinek is. Így szerdán - mivel Orbán Viktor bejelentése szerint kedd éjféltől lépnek életbe az új szigorítások - már este 7-kor zárni kell az üzleteket, a pontos szabályok azonban a várhatóan kedden megjelenő Magyar Közlönyből derülnek majd ki.

Már tettek lépéseket

Vámos György, többek között - az Aldit, az Auchant, a drogerie marktot, a Lidlt, a Media Marktot, a Metrót, a Molt, az Obit, a Penny Marketet, a Praktikert, a Rossmannt, a Spart, és a Tescót - képviselő Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára a Bukszával (a Napi.hu szerkesztőségi blogja) hétfőn közölte:

"Bár a konkrét jogszabály még nem jelent meg, a boltláncok minden szabályt be fognak tartani és már a bejelentés után megkezdték a felkészülést. Az átállás zökkenőmentes lesz. Emellett a cégek felkészültek a következő időszakra, bőséges áru-, termékalappal, -kínálattal, utánpótlással rendelkeznek."

Volt is és van is elég

A megfelelő termékkészletet azért is emelte ki Vámos György, mert az első hullámban a boltláncok forgalma a járvány magyarországi megjelenése előtt, február végén, valamint a tavaszi kijárási korlátozások idején robbanásszerűen megnőtt és elsősorban logisztikai okokból átmenetileg előfordult, hogy pár termék elfogyott az adott boltból.

Heiszler Gabriella, a Spar ügyvezető igazgatója az első hullámban látott helyzetről még idén nyáron azt mondta: A pandémia kezdete nagy kihívás elé állította a Spart, mivel hirtelen, robbanásszerűen ugrott meg a kereslet, ezt pedig a korábban megszokott árumennyiséggel nehézkes volt kezelni. Ugyanakkor szerinte nem csak a Spar, hanem valamennyi boltlánc, kereskedő bebizonyította, hogy képes a magyar lakosság élelmiszerellátására a nehéz időkben is.

Nagy István agrárminiszter a tavaszi vásárlási láz idején pedig arról beszélt, hogy a magyar mezőgazdaság és az élelmiszeripar sokszorosan többet termel, mint amennyit el tud az ország fogyasztani. A Nemzeti Agrárkamara ugyancsak tavasszal közölte, hogy a magyar mezőgazdaság és az élelmiszeripar folyamatosan biztosítani tudja a kereslethez szükséges mennyiséget.

A vásárlók többsége szerint a vevők tanultak a korábbi káoszból

Heiszler Gabriella nyári nyilatkozatában azt is elmondta, a Spar fokozottan készül az őszre és megvan az a kulcsfontosságú néhány száz cikkelemet tartalmazó lista, amelyből extra készletekkel készülnek. Piaci információink, valamint Vámos György szavai szerint is a konkurensek szintén így tettek és felkészülten várják az év hátralévő időszakát. A Spar igazgatója korábban közölte azt is, reméli, hogy a vásárlók most már tisztában vannak azzal, hogy folyamatos az élelmiszerellátás és elegendő készleteket tudnak biztosítani a kiskereskedők és ezért nem óriási hullámokban fognak érkezni.

Ezzel sok vásárló ért egyet - ez már a Napi.hu megbízásából a Pulzus Kutató által készített - októberi reprezentatív közvélemény-kutatásból derül ki. A felmérés szerint ugyanis a magyarok 50 százaléka úgy látja, hogy azért nem lesz felvásárlási roham, mert az emberek tanultak a tavaszi helyzetből, amikor átmenetileg termékhiány alakult ki több boltban egyes termékekből. A válaszadók szerint az emberek józanabbul vásárolnak a mostani hetekben. Igaz ugyanakkor, hogy a megkérdezettek harmada - 29 százaléka - el tudja képzelni a pánikvásárlásokat, ha újból kijárási korlátozások lépnének életbe.

Összességében a részletes szabályok megjelenése előtt egyelőre annyit lehet tudni, hogy szerdán este 7-kor várhatóan bezárnak a boltok, amelyek megfelelő árukészlettel rendelkeznek, így a pánik- és felhalmozási vásárlásokra nem lesz szükség.