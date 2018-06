Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Jóval drágább lesz a csirkemellfilé

Mára egyértelművé vált, hogy a brazilok az elmúlt 6-8 évben megtévesztették az EU-t, és tonnaszám érkezhetett a kontinensre szalmonellával fertőzött hús. Ennek azonban vége szakadt. Emiatt körülbelül 150 ezer tonna csirkemell nem tud bejutni az unióba a dél-amerikai országból. Ezt a mennyiséget pedig valahonnan pótolnia kell az uniónak - mondta Bárány László, a Magyar Broilerszövetség elnöke a Magyar Időknek.

A kínálatban keletkezett rést a távol-keleti és más egzotikus országokból származó áruval sem lehet betölteni, hiszen a brazil húshoz hasonlóan ezek sem biztonságosak. A hiányzó tételek pótlásának egyetlen módja, ha az európai baromfitartók maguk termelik meg. Ez pedig a magyar állattartóknak és feldolgozóknak is kiváló lehetőséget teremt a fejlődésre - véli Bárány László.

Véleménye szerint minden adott ahhoz, hogy akár 20-30 százalékkal bővítsék a termelést a magyar baromfisok. Az állományok növelésének csak egyetlen akadálya van: hiányoznak a baromfinevelő épületek és -istállók. Az ágazat ugyanis jelenleg minden kapacitását száz százalékban kihasználja, egyetlen üres istálló sincs az országban. A baromfitelepek kialakítására szolgáló európai uniós pályázati keret gyorsan kimerült, a Baromfi Terméktanács pedig azt szeretné, ha erre a célra a kormányzat egy újabb keretet különítene el - uniós vagy nemzeti forrásból - írta a napilap.

A szervezet mai elnökségi ülésén is szó esik a kérdésről, az ágazati érdekképviselet az agrárminisztérium illetékes szakembereivel egyeztet a beruházások támogatásának lehetőségéről.

Az EU piacáról kieső brazil import jelentős áremelkedést hozott, az elmúlt 3-3,5 hónapban a közösségen belül 15-18, esetenként 20 százalékkal drágult a csirkemellfilé. Az áremelkedés hazánkat sem kerülte el, a következő hetekben pedig további 100-150 forinttal drágulhat a húsféle. Bárány szerint az áremelés mértéke attól is függ, hogy a kereskedelem mekkora árréssel teszi polcaira a terméket - ha az áruházláncok önmérsékletet gyakorolnak, akkor 8-10 százaléknál nem lesz nagyobb drágulás. Eközben a úgynevezett helyettesítő termékek is drágulnak, így a csirkecombfilé ára is felfelé indult.

