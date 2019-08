Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Júniusban még kapkodtak érte, most senkinek nem kell a Heti Válasz

Júniusban még árverseny döntött a Heti Válasz hetilap kiadói jogának és online archívumának megszerzéséről, mára viszont alábbhagyott az érdeklődés: ajánlat sem érkezett a felszámolás alatt lévő kiadócég követeléseink, bútorainak, könyveinek és kiadványainak megvásárlására.

Míg a felszámolási eljárás alatt lévő Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Kft.-hez tartozó védjegy, kiadói jog, a valasz.hu domainnév és az online archívumának megszerzésére idén júniusban többen is pályáztak, és végül a meghirdetett 200 ezer forintos irányárnál jóval magasabb, 5 millió forintos vételi ajánlatot fogadott el a felszámoló, addig a kiadócég megmaradt könyveinek, kiadványainak, bútorainak és követeléseinek megvásárlására másodszori meghirdetésre, augusztusban sem tett senki ajánlatot - derül ki az Elektronikus Értékesítési Rendszerben megjelent pályázatokból.

A lap jogait és archívumát a szerkesztőség tagjai is megvásárolták volna a minimálár körüli összegért, de két másik pályázó is rájuk ígért tavasszal. Az egykori szerkesztőségi tagok által indított új internetes oldalon, a VálaszOnline.hu-n júniusban megjelent cikk szerint két, Mészáros Lőrinc felcsúti milliárdoshoz köthető személy tett a minimálárnál jelentősen magasabb, egy 7,9 milliós és egy 5 milliós ajánlatot. Mivel a magasabb összeget ajánló visszalépett, a kiadócéget felszámoló LQD Kft. az ötmilliós ajánlatot hirdette ki nyertesként. Ezt - a Válasz Online szerint - Vörös József, Mészáros Lőrincnek dolgozó ügyvéd nyújtotta be.

Az egykor második legolvasottabb politikai hetilapot - amely közvetve a miniszterelnökkel összeveszett nagyvállalkozó Simicska Lajos kisebbségi és üzlettársa, Nyerges Zsolt többségi tulajdonában volt - a tavaly áprilisi országgyűlési választás után, augusztusban zárták be, politikai okokból.

A lap nyomtatott változata 2018. június 7-én jelent meg utoljára, júliusban még elindult - az elméletileg reorganizációra lehetőséget adó - csődeljárása, augusztus elejéig pedig digitális formátumban is megjelent (a Digitalstandon). A hetilap megmentése érdekében a szerkesztőség tagjai befektetőket kerestek, még maguk is beszálltak volna a megvásárlásába, de Nyerges nem adta el az újságot, hanem bezáratta, tavaly novemberben elindult a kiadócég felszámolási eljárása.

A Heti Válasz Kft. megmaradt vagyonelemeinek értékesítésére három értékesítési pályázatot írt ki idén május-júniusban a felszámoló, erre sem akkor, sem augusztus elején nem érkezett ajánlat. A lap Digitalstand Kft.-ben meglévő 90 százalékos tulajdoni hányadának és a kiadónak a Digitalstanddal szemben fennálló követelésének becsértéke 113,3 millió forint. Erre a második, augusztus eleji határidővel záródó pályázaton már csak 79,4 milliós minimálárat határozott meg a felszámoló. (Az értékesítésre augusztus 30-án új pályázat nyílik, harmadik alkalommal, a minimálár tovább csökkent, 56,7 millió forintra.)

A kiadó tulajdonában tartozó 38 184 darab könyv és kiadvány értékét 4,6 millióra taksálják (ezeket a második pályázaton 3,2 milliós minimálárral írták ki, a harmadik, augusztus 30-i pályázaton pedig már csak 2,3 milliót kérnek). A használaton kívüli irodabútorokat egymillió forint helyett 740 ezer forintért sem vették meg (harmadszorra itt a minimálár 529 ezer forint lesz).

Korábban két kis tételt sikerült a felszámolónak értékesítenie a megmaradt vagyonelemekből idén júniusban: a már bérlő által használatba vett iroda- és konyhabútorokat 750 ezer forintért, valamint számítástechnikai eszközöket 341 ezer forintért.

A Heti Válasz Kft.-nek közvetlenül két tulajdonosa volt, 88 százalékban a Nyergeshez köthető Infocenter.hu Média Zrt. és a Simicskához köthető Mahir Zrt., az előbbi cég ma már Mészáros Lőrinc cégeiben vezető pozíciókat betöltő, alcsútdobozi polgármester Tima Jánosé, míg az utóbbi Mészáros Lőrincé. A Heti Válasz Kft. felszámolási zárómérlege szerint 2018. január-november között 206 millió forint nettó árbevétel mellett 191 milliós veszteséggel zárt, és átlag 46 főt foglalkoztatott. Eszközeinek értéke 220 millió forinton voltak nyilvántartva, a kötelezettségállománya 539 millió forintra rúgott.