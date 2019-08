Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Káosz a balatoni vendéglőknél - sok helyen menekülnek a vevők

A nyár elején elterjedt, hogy horrorisztikus árak lettek a Balatonnál. Ezt később több helyen is nagy erőkkel cáfolták, például az ezer forint feletti lángost „kamunak” minősítve. Az Azénpénzem.hu körbenézve azt találta, hogy a helyzet meglehetősen ellentmondásos.

A portálnál évek óta figyelik a balatoni büfék és kisebb éttermek árát. Több olvasójuk is azt jelezte, hogy az idén az idő jobbra fordulása, illetve a hétvégi "roham" idejére valahogy jócskán megugranak az árak. Nem ezt tapasztalták, azt viszont igen, hogy a vevőcsalogató táblákat sok helyen krétával rajzolt (tehát gyorsan változtatható) ajánlatok váltották fel. Ilyen körülmények között nem sok értelme lehet egy adott pillanatban vizsgálni az árakat - olvasható a portálon.

Néhány - évek óta figyelt - helyen megvizsgálták, hogy az előző évekhez képest július végén mi a helyzet. Például az északi parton az egyik kisstrandon 2018-ban az azt megelőző évvel egyezően a hamburgert 650 forintért, a sajtburgert pedig 700 forintért lehetett kapni. Ugyanitt most ez 850, illetve 950 forint, ami 30 százalék feletti drágulás.

Itt szinte semmit sem lehetett a tavalyi áron kapni. Például a hekk 10 dekánként 480 forint, a korábbi 450 forinttal és az átlagos balatoni kínálati árakkal szemben. A változás minden esetben drágulás, ha nem is olyan nagy mértékű, mint amit a hamburgereknél tapasztaltak. Az ártábla ugyan itt nem krétafirka, de sok átragasztgatást látni.

A déli parton Siófok környékén (az Ezüstparton és Zamárdiban) is valamennyire felfelé kúsztak az árak. Például a fagylalt gombóca a korábbi 220-230 forint helyett jellemzően inkább 250 forint. A palacsinta 200 forint helyett 220-250 forintba kerül. Lángost találtak 1100 forintért is, bár többnyire - esetenként éppen hogy - ezer alatti árat igyekeznek a büfékben kiírni.

A büfék helyett sokan inkább hiperbe mennek

A déli parton alig bukkantak olyan nyaralókra, akik ne panaszkodtak volna a drágulásra. Ugyanakkor viszonylag szűk területen is óriásiak lehetnek az árkülönbségek, érdemes tehát a mindig ugyanoda visszatérőknek egy kicsit körbenézni, hátha találnak jobb árakat (és esetleg minőséget) másutt. Több olyan parti büfét is láttunk, amelyekben az előző években látott sorállások már sehol sincsenek. A balatoni hiperekbe viszont nem egyszer szinte be sem lehetett férni.