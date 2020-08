Kapkodhatjuk a fejünket a műszaki boltokban is, nem csak a piacokon

A háztartási gépek vásárlásakor újfajta energiafogyasztási címkékkel és akár a korábbiaknál lényegesen alacsonyabb kategóriabesorolásokkal találkozhatunk, lecserélik ugyanis az eddigi címkéket, amelyek alapvető segítséget nyújtanak a vásárlók döntéshozatalában - figyelmeztet a MediaMarkt. Egyes gépeknél már túl sok lett a plusz jel, ezek most megszűnnek, csak ABC betűjelek lesznek. Sok gép energiabesorolása nagyot romlik majd az új rendszerben.

Az Európai Unió tagállamaiban új teljesítményértékkel, szigorúbb szabvánnyal és tesztelési módszerrel kategorizálják újra a nagyháztartási gépeket. Megszűnik a pluszos rendszer, a legmagasabb energiaosztály az A lesz, így jelentős visszaminősítések történnek, és új információkat is feltüntetnek a címkéken.

Már most is találkozhatunk olyan gépekkel, melyeken kétféle energiacímke szerepel, de 2021. március elseje után már csak az új címkék lehetnek a készülékeken - hívta fel a figyelmet közleményében a MediaMarkt.

Túl sok lett a pluszjel

A mosógép, mosogatógép vagy hűtővásárlás során az első fontos információkat az energiafogyasztási címkékről olvashatjuk le, amelyek olyan hasznos adatokat tartalmaznak, mint a gép fogyasztása, zajszintje, de a legszembetűnőbb a piros-sárga-zöld színskála az ABC jelölésekkel, illetve a sok + jellel. A technológia fejlődésével ugyanakkor eljutottunk arra a szintre, hogy 2017-ben a mosógépek és hűtők 90 százaléka valamely pluszos A-kategóriába tartozott, ezért egyre nehezebbé vált különbséget tenni a készülékek energiafogyasztási szintjei között a korábbi jelölés alapján. Az EU-ban ezért is vezetnek be új energiacímkéket az elavultak helyett.

Az A+++ mosogatógép csak D kategóriás lesz

A legszembetűnőbb változás, hogy az A kategória lesz a legmagasabb energiaosztály és nem lesz több pluszjel. Éppen ezért jelentős visszaminősítések lesznek - az A és B osztály sok esetben üresen marad majd. Például egy korábban A+++ mosogatógép az új rendszer szerint csak a D kategóriának felel meg. Az F osztály pedig 2024-re minden kategóriában kifut.

Örülhetnek a vásárlók, még jobb gépek jönnek



Több gyártó emiatt megújítja termékválasztékát, új mosási programok jelennek meg, illetve még energiatakarékosabb termékek kerülhetnek be majd a kínálatba - véli a kereskedőcég. Az új címkéken megjelenik egy QR-kód is, ami az EPREL (EU Product Database for Energy Labelling), azaz az energiacímke-köteles termékek nyilvántartására szolgáló nyilvános adatbázishoz vezet. Itt elérhetők a készülékek termékismertetői is.

Az új rendszer a háztartási nagygépek majdnem mindegyikét érinti, a mosó-, mosogató-, mosó-szárító gépek, hűtőszekrények, fagyasztók és a borhűtők mind új energiacímkét kapnak. Emellett a TV készülékeket és lámpákat is érinti a változás.

Egyes kategóriák esetében új adatokat is láthatunk majd. A hűtőknél a zajszinteket osztályokba sorolták (A, B, C és D), így könnyebben, egyszerűbben össze lehet majd hasonlítani őket.

A mosogatógépeknél pedig feltüntetik az eco program hosszát is, az energiafogyasztást pedig 100 mosogatási ciklus alapján határozzák meg, a jelenlegi éves helyett.

Egy háztartási nagygép kiválasztásakor az ár után az energiahatékonyság a második legfontosabb szempont - állapította meg a MediaMarkt egyik korábbi kutatása. A boltokban akár már most lehetnek olyan készülékek, amelyek két különböző címkével rendelkeznek. Ezt kötelezően csak idén november elsejétől kell biztosítaniuk a kereskedőknek, a gyártók már korábban is elláthatják készülékeiket az új címkékkel. A vízválasztó dátum 2021. március elseje - ekkortól ugyanis már csak az új energiacímkék lehetnek a termékeken. A gyártói és kereskedői weboldalakon is ugyanekkor történik majd a váltás - olvasható a közleményben.