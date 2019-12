Karácsony: ezért ölik egymást a magyarok

Hiánycikk lett, de már újra kapható a szaloncukor Erős Pistával.

Pillanatok alatt elkapkodták a boltokból, de péntektől újra kapható a karácsonyi szezon slágertermékévé vált szaloncukor Erős Pistával. A csak az Univer Coop Zrt. üzleteiben megvásárolható egyedi édességet limitált mennyiségben hozza forgalomba az Erős Pista gyártója, a kecskeméti Univer Product Zrt. Mivel az eredeti mennyiség napok alatt elfogyott a boltokból, a cég újabb tételt készíttetett belőle.

Az új szállítmányok péntekre kerültek a boltokba, ahol előzetesen már csaknem 3000 előjegyzést vettek fel a szaloncukorra. Ez alapján várhatóan most is hamar elfogy majd ez az édesség, így aki akar belőle, annak sietnie kell. A legnagyobb roham várhatóan Budapesten lesz, ahol két üzletben kapható.

A csokoládé és a csípős paprika találkozása pikáns ízvilágot eredményez. Ebből az ötletből kiindulva hozta létre az Univer az egyedi szaloncukrot, melynek tölteléke eredeti Erős Pistát tartalmaz.

A termék ízét enyhén csípősre hangolta, mivel a szaloncukrot gyermekek is fogyasztják. Az Univer elsősorban üzleti partnerei karácsonyi megajándékozására szánta a terméket, de gondolt az Erős Pista rajongóira is, így a limitált kiadású szaloncukrot az Univer kiskereskedelmi üzletláncának kijelölt boltjaiban is elérhetővé tette. A hatalmas érdeklődésre tekintettel került most ezekbe az üzletekbe az újabb szállítmány - közölte a cég.