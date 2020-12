Karácsony után jön a becserélési roham a boltokban

Hagyományosan a karácsony utáni első nyitvatartási napokon nagy tömegek alakulnak ki, akik az ajándékok egy részét megpróbálják becseréltetni. Vagy azért mert hibásak, sérültek, vagy azért, mert többet is kaptak ugyanabból, netán azért, hogy visszakapják az árukat. Viszont nem mindent köteles bevenni a boltos, mást meg nem kell lenyelnie a fogyasztónak.

Újabb roham a boltokban, mert jönnek a reklamációk is. A hibás ajándék viszont nem csere-bere kérdése. Ha pedig régen vetted - a tömeg kivédése miatt időben -, lecsúszhattál a 3 napos jótállásos cseréről, vagy éppen a webáruház 14 napos elállásáról. Vasárnap indul, még a nyitvatartásra is figyelni kell - kezdi cikkét a Blokkk.com kiskereskedelmi szakoldal, amely külön figyelmeztet, hogy a boltok egy része nem is nyit ki az óévben, vagy esetleg leltározás miatt nem fogad vásárlókat.

Mivel hagyományosan nagy ilyenkor, december 27-én a tömeg a boltokban a visszacserélők miatt, érdemes is megfontolni, hogy mikor menjen valaki a vevőszolgálatra, vagy azt, hogy nem örülne-e valaki családon belül az érintett ajándéknak.

A nem tetsző, rossz méretű, vagy éppen két ajándékozótól kapott egyforma ajándékok csere-beréje és a minőségi panaszok intézése nem egységes. A csere-bere önkéntes a boltos részéről, kivéve a webáruházak esetében a 14 napos indoklás nélküli elállási jogot, ezzel szemben a minőségi kifogás intézése kötelező.

A becseréléshez mindenképpen kell a nyugta, de erre nincs törvényileg kötelezve a boltos, minden kizárólag jóindulat kérdése a részéről. Azért nem igazán éri meg kekeckedniük, mert könnyedebb szívvel jár vissza később a vásárló abba a boltba, ahol segítettek neki. Az viszont szinte minden esetben szabály, hogy csak hibátlan állapotú terméket érdemes visszavinni.

Ha jótállásos terméket vinne vissza becserélésre a vásárló - például, ha hibátlan, de kettőt kapott a megajándékozott -, akkor a jótállási jegyet is érdemes visszavinni, hiszen azt is ki kell cserélni (például a termék gyári számának feltüntetése miatt). Ha nincs helyettesítő termék, akkor a boltos akár levásárlást is felajánlhat, de ez sem kötelező a részéről, ahogy az sem, hogy engedélyezze akciós termékek vásárlására is a cserét.

"Minden megvásárolt termék, például egy zokni esetében is a vásárlót megilleti a szavatosság joga, ami azt jelenti, hogy a vásárlás pillanatában hibátlan volt, de később kiderült valamilyen hiányosság. Ez két évig igaz, kivéve értelemszerűen a fogyaszthatóság és a minőségmegőrzési idős termékeket, ott a megadott határidőig igaz. És persze a terméket rendeltetésszerűen kell használni, tehát az elegáns bőrcipő nem focicipő" - írja a portál, amely itt is figyelmeztet, hogy ez is csak a nyugta felmutatásával intézhető, a vásárlást követő két évig és az első hat hónapban a boltosnak kell lépnie, ha úgy véli, a vásárlónak nincs igaza.

A minőségi reklamációt a vásárlás helyén kell intézni, bár a vásárló ha akarja, saját maga is viheti szervízbe az adott terméket. Jár neki a javítás, ha ez nem megy, akkor a csere, vagy árleszállítás, végső soron pedig visszajár a kifizetett vételár.

A jogszabályban felsorolt tartós, többségében tízezer forintnál drágább tartós cikkek esetében jótállás, más néven garancia illeti meg a vásárlót. Így egy éven belül meghibásodás esetén javítani, vagy cserélni kell a portékát. Ma nincs meghatározva, hány meghibásodás után kötelező a csere, 2021-től viszont a harmadik után már a harmadik eredménytelen bütykölés után másik jár a vásárlónak. A jótállásnak van egy sajátos szabály is. Ha vásárló a vásárlást követő három munkanapon belül reklamál és az megalapozott, akkor nincs javítgatás, hanem kötelező cserélni. Hát ebből már sokan kicsúsztak, akik korábban vették meg az ajándékokat. Ez ugyan nem csere-bere kérdése, de van, ahol 3 nap leteltével is cserélnek egy darabig - teszi hozzá a Blokkk.com.