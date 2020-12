Karácsonyi nagybevásárlás: tényleg ördögtől való a hitel?

Évek óta az aktuális havi jövedelemből fedezi a többség az egyre magasabb karácsonyi kiadásokat. Sokaknak eszébe juthat a hitel, mint áthidaló megoldás, ha a járvány miatt megcsappant a bevétel, de nem akarnak lemondani a megszokott ünnepi színvonalról. Szakértővel vizsgáltuk meg, lehet-e megalapozott döntés hitelből karácsonyozni.

Az idei banki felmérések alapján a magyarok továbbra is nagyjából 58-60 ezer forintot költenének ajándékokra, ezt pedig jellemzően az aktuális havi fizetésükből teszik. A járvány miatt ugyanakkor ebben az évben szűkülnek a lehetőségei azoknak, akik részmunkaidőbe kerültek, megcsappant a vállalkozói bevételük vagy elveszítették munkájukat.

Addig nyújtózkodjunk, ameddig a takaró ér?

A Bank360.hu szakértői szerint a háztartások jelentős része megtanulta az évek alatt, hogy hitelből fogyasztani kockázatos: ezek a pénzügyi eszközök - bár lehetővé teszik - nem feltétlenül arra valók, hogy a jövedelmünk alapján egyébként elérhetetlen termékeket és élményeket vásároljuk. Amikor hitelfelvételre csábít az új tévé vagy mobiltelefon, érdemes megfontolni az alábbiakat megfontolni:

a hitellel történő vásárlás általában drágítja azt, amit meg akarunk venni, hiszen a kölcsönre kamatot és egyéb járulékos költségeket fizetünk. Hiába találunk tehát egy visszautasíthatatlannak tűnő ajánlatot, meglehet, hogy a futamidő végére sokkal többet fizettünk ki, mintha csak egyszerűen megvettük volna a boltban. Hiteltől függően akár több mint a negyedével is drágulhat például egy műszaki cikk.

Jellemzően nehezen becsüljük meg, hogyan alakul az életünk az elkövetkezendő években, mi lesz a jövedelmünkkel hosszú távon és lesz-e elegendő forrásunk a törlesztésre. Gondoljunk csak bele: a koronavírus járványt senki sem jósolhatta meg előre. Márpedig a hitelt akkor is fizetnünk kell, ha bevétel nélkül maradnunk, máskülönben évekre elvághatjuk magunkat más hitel, például jelzáloghitel felvételétől. Akik törlesztenek, nincs megtakarításuk de a munkájukat is elvesztették, csak a hitelmoratórium és a hitelfelmondási tilalom lejártáig vannak biztonságban.



Kifoghatunk jó hitelajánlatot?



A hitelkérdés nem tudható le azzal az egyszerű válasszal, hogy nem érdemes eladósodni a karácsonyi ajándék és pompa miatt. Ha elég alaposak vagyunk és tudjuk, mit, hogyan és mire érdemes használni, akár előnyünk is származhat egy tudatos hitelfelvételből. De hogyan mérlegelhetünk a döntés előtt?

Alapvetően például érdemes óvatosnak lenni az áruhitellel. E kölcsönnel kifejezetten nagyobb értékű, akár több százezer forintos műszaki cikkek megvásárlásakor találkozhatunk az üzletekben és a webshopokban azzal az ígérettel, hogy nem kell ott helyben kifizetni az árut, elég csak az önerőt - vagy még azt se - és havonta törleszteni a maradékot egyenlő részletekben.

"Ha úgy döntünk, áruhitelből vásárolunk, érdemes figyelni az ajánlatra vonatkozó THM-et (teljes hiteldíjmutató), amely megmutatja, hogy a termék árához képest mekkora lesz a költségünk. Az ünnepek során sokszor az egyébként jellemző és igen magasnak mondható 22-25 százalékos THM helyett nulla százalékkal is találkozhatunk, azaz nem kell kamatot és egyéb költséget fizetni. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy részletre vehetjük meg a kiszemelt terméket." - magyarázza Veres Patrik, a Bank360.hu szakértője.

A Bank360.hu vizsgálata szerint most, december elején, a karácsonyi vásárlási láz előtt is találni a népszerű elektronikai márkáknál nulla százalékos áruhitelt például okostelefonokra, notebookokra, de népszerűbb webshopok is kínálnak ilyen kölcsönt egyes terméktípusokra.

A szakértő ugyanakkor felhívja a figyelmet: érdemes egy ár-összehasonlító oldalon a termék árát megnézni más üzletekben, ugyanis előfordulhat, hogy a kölcsön azért nulla százalékos, mert a költségeket beépítették a termék árába.

"Amennyiben egyébként is rendelkezünk a vételárral, de találunk egy árban megfelelő, nulla százalékos áruhitellel elvihető terméket, úgy jó döntés lehet áruhitellel vásárolni. Hiszen így azt a pénzt, amit a vételárra fordítanánk, további költségek nélkül használhatunk fel másra, például szolgálhat vésztartalékként vagy elhelyezhetjük valamilyen megtakarításban" - tanácsolja a Bank360.hu szakértője.

40 napra is jár az ingyenpénz

Az előző példához hasonlóan hitelkártyával is lehetséges a kamatmentes vásárlás. Ha a jellemzően 30-45 napos türelmi időn belül visszafizetjük az elhasznált összeget, a bank nem számol fel kamatot a költéseink után, sőt, még jóváírási kedvezményeket kapunk kártyától függően.

Érdemes a Bank360.hu pénzügyi szakértője szerint tényleg odafigyelni, hogy a kamatmentes időszakon belül fizessük vissza a kölcsönt, hiszen azon túl nagyon magas, akár 38-39 százalékos kamatot is fizethetünk az adósságunk után.

Aki újonnan szeretne hitelkártyát vagy módosítana meglévő hitelkeretet az ünnepekre, most nincs egyszerű helyzetben. A Bank360.hu itt gyűjtötte össze, hogy milyen lehetőségeink vannak most a bankoknál. Ha azt is szeretnénk megtudni, hogy milyen költségekkel jár a kártya fenntartása és milyen jóváírásokra számíthatunk, a Bank360.hu Hitelkártya Kalkulátorával hasonlíthatjuk össze az ajánlatokat.

Karácsony, más kiadásokkal összekötve

Ha hitelkártyát nem tudunk használni és megfelelő áruhitel sincs, alternatívát jelenthetnek a gyorsan, online akár 2-3 óra alatt igényelhető személyi kölcsönök is. Előnyük az áruhitelhez képest, hogy nem csak az adott árura költhetjük, hanem szabadon, akár egy nagybevásárlást is finanszírozhatunk belőle, ahogy egy hitelkártyával is.

A Bank360.hu decemberi vizsgálata alapján 500 ezer forintot akár 12 százalékos THM alatt is találunk 72 hónapos futamidővel és nettó 240 ezer forintos nettó jövedelem bankhoz érkeztetésével. A törlesztőrészlet így havonta fixen tízezer forint alatt marad, a teljes visszafizetendő összeg pedig banktól függően nagyjából 680 és 690 ezer forint között lesz. Ez azt jelenti tehát, hogy az 500 ezer forintos hitel díja több mint 180 ezer forint lesz. Ha magasabb összegre vagy hosszabb futamidőre van szükségünk, érdemes egy személyre szabott kalkulációval összehasonlítani az ajánlatokat a Bank360.hu weboldalán.

A hitelszakértő portál szerint a személyi kölcsön akkor is hatékony eszköz lehet, ha adósságrendezésre kerül sor, mert drága áruhitelt vettünk fel, vagy nem bírjuk visszafizetni a hitelkártya-adósságunkat. Ha nincs végtörlesztésre fordítható tőkénk, de még hitelképesek vagyunk, érdemes lehet egy kedvezőbb kamatozású személyi kölcsönből visszafizetni a költségesebb adósságokat, így egy alacsonyabb, könnyebben kezelhető havi törlesztővel enyhíthetünk a havi terheinken.