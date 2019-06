Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Kasza Tibor és Sebestyén Balázs cégei is vallottak bevételükről

Kasza Tibor és testvére cégei tavaly több mint 120 millió forint osztalékot fizettek, az összeg azonban még elmarad Sebestyén Balázs cégének teljesítményétől, amely 137 milliós osztalékkal gazdagította tulajdonosát - derül ki a leadott társasági beszmolókból.

A Facebookon több mint egymilliós követőtáborral rendelkező Kasza Tibor műsorvezető, énekes, fotós cége, a GoldenEye Kreatív Kft. több mint 100 millió forint osztalékot fizet tulajdonosainak a tavalyi teljesítménye után. Az előadó-művészet főtevékenységgel, szadai székhellyel bejegyzett vállalkozásnak két tulajdonosa van, Kasza Tibor és testvére, Kasza Gábor, aki üzlettársa és fellépéseinek szervezője is Tibornak.

A kft. május végén közzétett 2018-as beszámolójából kiderül, hogy az előző évi 160 millió forintos nettó árbevétele 114 millióra csökkent, az adózott eredmény pedig 51 millióval, 75 millió forintra esett. Osztalékot azonban többet felvehetnek a tulajdonosok, az előző évi 68 millió forint után most több mint 100 millió forintot. A cég tavaly egy főt foglalkoztatott, bérre és járulékokra 2,6 millió forintot fordítottak. Adót 7,2 millió forintot fizettek.

(Bár az április végi taggyűlési jegyzőkönyvben az áll, hogy a két tulajdonos 120,8 millió forint osztalékkifizetést hagy jóvá, az elírás lehet, mivel a határozatban az is olvasható, hogy az osztalék a tárgyévi adózott eredmény (74,8 millió forint) az eredménytartalékban lévő 28 millió forinttal kiegészítve, azaz 102,8 millió forint lehet az osztalék összege.)

GoldenEye Kreatív Kft.-adatok (millió Ft) 2017 2018 Saját tőke 144,2 151,1 Kötelezettségek 49,3 13,3 Nettó árbevétel 161,8 114,2 Üzemi eredmény 133,5 82,1 Adózás előtti eredmény 133,5 82,1 Adózott eredmény 126,0 74,8

Forrás: E-beszámoló

Rohamtempóban fejlődött a TWN

A Kasza testvérek idén eladták Rogán-Gaál Cecília és Sarka Kata cégének, a Top News Hungary Kft.-nek a 2017 végén elindított TWN.hu bulvároldalt, amelyet a Kasza testvérek Twin Press Kiadó Kft.-je működtetett. (A portált Kasza Tibor szerint azért vették meg, mert "egy rohamtempóban fejlődő startup volt".)

A szintén szadai székhelyű Twin Press 23,6 millió forint osztalékkal gazdagítja a tavalyi üzleti év után Kaszáékat - derül ki az E-beszámoló portálon közzétett dokumentumból. A vállalkozásnak nincs alkalmazottja, tavaly 2,3 millió forint adót fizetett. (Kasza Tibor Facebook-oldala jelenleg nagy mennyiségben a TWN.hu és - a sajtóhírek szerint Sarka Kata élettársának érdekeltségébe tartozó - Femcafe.hu tartalmait osztja meg.)

Twin Press Kiadó Kft.-adatok (millió Ft) 2017 2018 Saját tőke 3,2 26,6 Kötelezettségek 0,08 3,0 Nettó árbevétel 0,3 41,9 Üzemi eredmény 0,2 25,7 Adózás előtti eredmény 0,2 25,7 Adózott eredmény 0,2 23,4

Forrás: E-beszámoló

"Zenész vagyok, tévés vagyok, rádiós vagyok, divatfotós, operatőr, sorolhatnám. Kreatív marketing szakemberként is el tudnék helyezkedni" - nyilatkozta Kasza Tibor 2019. április végén a G7-nek adott interjúban arra a kérdésre, hogy ha megszűnne a közösségi médiás jelenléte, éhen halna-e. Számot nem árult el, hogy mekkora a bevétele. "Sokféle bevételen van. Zenészként, marketingtanácsadóként és így tovább, a legnagyobb cégek sorban állnak értem. Van, amikor a felületemet adom, van, amikor a tudásomat. Konkrét számokat nem mondok, van, hogy nagyon jól lehet ezzel keresni, van, hogy nem annyira."

Reklám az, ami reklám Kasza Tibor, mint "véleményvezér" közösségi médiás tevékenységét az elmúlt években a Gazdasági Versenyhivatal is vizsgálta . A GoldenEye Kreatív Kft. és a Magyar Telekom együttműködése szúrt szemet a hatóságnak, mivel a celeb a Facebook-oldalán a cég termékeit és szolgáltatásait népszerűsítette, amiért ő ellenszolgáltatást kapott, de az a posztok láttán valószínűsíthetően nem volt egyértelmű a fogyasztók számára. Az eljárás kötelezettségvállalással zárult (egyebek mellett vállalták, hogy feltüntetik, ha reklám egy poszt), nem kaptak bírságot. Erről bővebben itt olvashat.

Így teljesített Sebestyén Balázs cége



Rendkívül népszerű médiaszemélyiség a rádiós-tévés műsorvezető és műsorgyártó Sebestyén Balázs is (őt a Forbes magazin 2017-ban a legértékesebb magyar celebnek választotta, 2018-ban pedig a lista 5. helyére sorolta; a facebookos követőinek száma már közelíti a 478 ezret). Sebestyén főtevékenységként rádióműsor szolgáltatással, de emellett tévés műsorgyártással és médiareklámmal is foglalkozó Phova Kft.-je mintegy 298 millió forint nettó árbevétel mellett 137 milliós adózott eredménnyel zárt tavaly. Az eredményt ki is veszi osztalékként a tulajdonos (az ezt megelőző üzleti évben pedig 158 milliót vett fel). A kft. tavaly 13,5 millió forintot adózott; két munkavállalója volt, a bérekre és járulékokra 27,7 milliót fordítottak.

Phova Kft.-adatok (millió Ft) 2017 2018 Saját tőke 161,9 140,1 Kötelezettségek 11,5

34,4 Nettó árbevétel 285,6 297,7 Üzleti eredmény 174,6 150,6 Adózás előtti eredmény 174,6 150,6 Adózott eredmény 158,9 137,1

Forrás: E-beszámoló

Hasonló bejegyzett tevékenységekkel működik a Shamarpa Kft., amelynek Sebestyén Balázs és felesége a tulajdonosai. E cégnek azonban tavaly nem volt bevétele, és 3,1 millió forint veszteséggel zárt. A megelőző évben még prosperált: 120 milliós forgalom mellett 43 milliós eredményt ért el. Alkalmazottja nincs a társaságnak.

Shamarpa Kft.-adatok (millió Ft) 2017 2018 Saját tőke 45,9 -0,007 Kötelezettségek 1,7 1,9 Nettó árbevétel 119,9 0 Üzleti eredmény 47,0 -3,1 Adózás előtti eredmény 47,1 -3,1 Adózott eredmény 42,9 -3,1

Forrás: E-beszámoló