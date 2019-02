Kegyetlenül lehúzzák az autósokat a biztosítók - ezt kevesen tudják

Meglehetősen visszás helyzetre hívta fel a figyelmet a kötelező felelősségbiztosításokkal (kgfb) kapcsolatban Kovács Kázmér, a Magyar Autóklub ügyvédje. Sok pénzt bukhatnak az autóvásárlók, a kormány pedig széttárja a kezét.

A jelenlegi szabályozás szerint amikor valaki használt autót vesz és az átírásra rendelkezésre álló 15 napon belül balesetet okoz, akkor biztosítók - fedezethiányra hivatkozva - elzárkóznak a kárrendezéstől.

A Magyar Biztosítók Szövetsége (Mabisz) ugyan megtéríti a kárt, de azt tovább is hárítja az okozóra felső határ nélkül. Ha például személyi sérülés is történt a balesetben akkor a járadékot is fizetheti a "bűnös", lényegében életre eladósodva - írja a szakjogász. Ez akkor is megtörténik, ha még az adásvétel napján, de pár órával később kötik meg az új biztosítást.

A csavar a történetben, hogy az adásvétel napján mind az eladót, mind pedig a vevőt megterhelik a biztosítási díjjal, vagyis

a biztosítók úgy hivatkoznak fedezethiányra, hogy aznapra dupla fedezet áll rendelkezésükre.

Kovács Kázmér szerint ez különösen akkor szúr szemet, ha a régi és az új biztosító ugyanaz a társaság.

Még a minősített esetekben (károkozás ittasan, segítségnyújtás elmulasztása) is van 1,5-5 millió forint kártérítési felső korlát, ha valakinek van biztosítása, az eladást követően azonban ez is megszűnik, bármennyit követelhetnek a vétkestől.

A Magyar Autóklub próbált egyeztetni a szaktárcával az elmúlt években, azonban arra hivatkozva, hogy "nem érkezett ügyfélpanasz", nem foglalkoztak az üggyel, sőt előre jelezték, hogy akárhányszor is keresi meg őket a szervezet, nem fognak más választ adni.

A szervezet javaslatámak lényege az, hogy a használt autók átruházásakor az előző üzembentartó által kötött biztosítás maradjon érvényes az átírás kezdeményezésének időpontjáig, ha az valóban 15 napon belül megtörténik.

