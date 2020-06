Kellemetlen meglepetés a boltokban

Június első felében a kasszaadatok szerint 3,7 százalékkal kisebb volt a boltok bevétele a korábbinál, ami rosszabb a májusi 2,6 százalékos elmaradásnál. Ráadásul az élelmiszerboltokban árumennyiségben is kevesebbet vásároltunk, a webáruházak megugrása pedig szintén kisebb az áprilisi csúcsnál - írja elemzésében a Blokkk.com kereskedelmi szakblog.

Korábban az volt a várakozás, hogy az április mélypont után a május és a június a fokozatos kilábalás időszaka lesz - írja a Blokkk.com, amely hozzáteszi, hogy a májusinál gyengébb júniusi első félidő némi meglepetést okozott.

A portál emlékeztet, hogy a korábbi várakozások arról szóltak, majd a harmadik negyedévben térhet a nulla körüli szint környékére a kiskereskedelmi szektor, esetleg némileg már felette is lehet. A szakblog szerint most ez a "felette" bizonytalanná vált. Az utolsó negyedév, a Black Friday és a karácsony hozhat egy lendületet, így kedvező esetben összesen visszaesés nélkül léphet túl a 2020-as esztendőn a boltos világ.

Az elemzés ugyanakkor hozzáteszi: a meghatározó azonban a gazdaság egészének a helyzete lesz, a GDP, ezen keresztül a bérkiáramlás, a munkanélküliség alakulása, és az is, hogy lesz-e a gazdaságot visszavető második járványhullám.

A Blokkk.com szerint egyes iparcikkes területek - például a híradástechnikai piac - már növekedtek júniusban, de a ruházat még mindig nem talált magára. A benzinkutak bevétele június első felében pontosan harmadával volg kisebb a korábbinál, de volt árcsökkenés is, így a literes volumencsökkenés ennél kisebb lesz (valahol 10-15% között).

Az élelmiszerboltok lejtmenetben

Az élelmiszerboltoknál 1,5 százalékos folyóáras (kasszaadat) növekedés látszik, ami a korábbi hónapoknál kisebb, az 5 százalék körüli élelmiszerdrágulást számolva pedig 3-4 százalékos volumencsökkenést takar. Tehát több pénz maradt a kasszában, de kevesebbet kellett cipekedni hazafelé - vonja le a következtetést a Blokkk.com.

Ezeknek a boltoknak a forgalma februárban 11 százalékkal, márciusban 15 százalékkal ugrott meg, volumenben. Folyóáron, kasszaadatokban ugyanakkor februárban 17, márciusban 21 százalékos volt a megugrás az előző évhez képest. Ebben benne volt a lakosság spájzolása is, ami február legvégétől érezhető volt már. A szakblog ugyanakkor megjegyzi, hogy a home office, digitális tanrend is a bolti élelmiszervásárlás irányába terelt, ezért alakult eképpen a piac.

Hiányoznak a külföldiek

Emellett a külföldiek élelmiszer-vásárlásának elmaradása is lehúzta a mérleget, ami például 2019-ben 250 milliárd forint környékén járt. Igaz, mi is elköltöttünk élelmiszerféleségekre külföldön közel 90 milliárd forintot, de a mérleg még így is minuszos: 3 százalékos a kiesés a bevételeket tekintve.

A webáruházakban júniusban már csak másfélszeres volt a megugrás a márciusihoz képest, míg áprilisban kétszeres volt. A szakblog ezzel kapcsolatban megjegyzi, hogy nem csoda, hogy többen vásároltak a neten, hiszen március 17-től az iparcikkes boltoknak 15 órától, március 28-tól vidéken május 4-ig, a fővárosban május 18-ig többségének teljesen zárva kellett lennie. A többlet az iparcikkes körtől és a netes külhoni rendelésektől terelődött át, ám a májusi adat már visszarendeződést mutat. Az elmúlt években 30 százalék felett volt a webáruházak növekedése, ami 2020-ban éves szinten ennél lehet majd nagyobb, de nem sokkal.