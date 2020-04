Keményvaluta lett a WC-papír

Itthon és külföldön egyaránt tapasztalható felvásárlási hullám egyik célpontja márciusban a toalettpapír lett, amelyből nem tudnak eleget gyártani. A megnövekedett igények azóta sem csökkentek, tartós keresletnövekedésre kell számítani.

Teljes kapacitással dolgoznak a papírgyárak hogy ki tudják elégíteni a higiéniai papírtermékek, és elsősorban a WC-papír iránti megnövekedett keresletet. Bár a március elején tapasztalható nagy felvásárlási roham már csillapodott, de sok üzletben még ma sem látni a megszokott kínálatot.

Az ország legjelentősebb gyártója a Vajda Papír Kft. üzemeiben is non-stop munkarendre álltak át, mondta el a Napi.hu kérdésére a cég tulajdonosa, Vajda Attila. A termelés március hónapban 50 százalékkal haladta meg egy átlag hónap szintjét, és a rendelések fényében pedig nagyon valószínű, hogy idén rekordévet zárnak majd.

Embereket tudnának felvenni

A cég magyarországi és norvégiai üzemeiben tavaly 140 ezer tonna papírterméket állítottak elő, ez az idén 160-170 ezer tonnára nő. A hazai kereslet 55-60 százalékát a Vajda Papír állítja elő, de jelentős az export is - a termelés 40 százalékát szállítják külföldre. A világszerte tapasztalható hiány "kemény valutává" változtatta a toalettpapírt, az elmúlt hetekben. Megugrott az export - még a tengerentúlról is érkeztek megrendelések -, amit csak a gyárak folyamatos termelésével és három műszakos munkarenddel tudnak kielégíteni. A Vajda Papír azonnal 100 új munkatársat tudna felvenni.

A legnagyobb kereslet növekedés a WC-papírok iránt nyilvánult meg - ez teszi ki a teljes termelés 35-40 százalékát - de papírtörlőkből és papírzsebkendőkből is sokkal többet vesznek mint "békeidőben". A legkisebb növekedés eddig a szalvéták esetében jelentkezett. A pánikvásárlások elmúltával is stabil növekedést tapasztalnak, aminek okát Vajda Attila több tényezőben véli felfedezni. A szigorúbb egészségügyi szabályok megváltoztatták az otthoni tisztálkodási szokásokat is, de nem elhanyagolható tényező az, hogy százezrek kényszerültek otthoni munkavégzésre és étkezésre s ez óhatatlanul megjelenik a papíráruk iránti kereslet megnövekedésében.

A lakosság a szállodákon is túltesz

A járvány kitörése és terjedése során ugyanakkor az emberek igyekeztek túlbiztosítani magukat, például annyi - és mással nem helyettesíthető - toalettpapírt felvásárolni, ami hetekre is fedezheti a család igényeit. Ezzel párhuzamosan ugyan csökkent a szállodáknak és éttermeknek szállított, speciális papírtermékek forgalma, de közel sem olyan mértékben, hogy ellensúlyozta volna a lakossági fogyasztást.

Az is érdekes jelenség, hogy megváltozott a higiéniai papírtermékek forgalmazása is. Korábban a kéztörlőket és vécépapírokat is többnyire akcióban és nagy kiszerelésben árusították a szupermarketek és drogériák. Ez utóbbi nem változott, a vevők továbbra is a 24-32 darabos csomagokat kedvelik, de az akciós árusítás szinte megszűnt. És még egy különlegesség: áremelésre sem lehet példát találni, függetlenül attól, hogy még most sem teljes a termékpaletta az áruházak polcain. Vajda Attila szerint a keresletnövekedés tartós lesz - igaz a márciusi roham szintjét biztos nem éri el. A következő években ezért folyamatos beruházásokkal bővítik a termelést itthon és külföldön is.