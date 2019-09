Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Kenterbe verte a babaváró a többi hitelt - jelentett a K&H Bank

Tovább nőtt a K&H nyeresége az idén. A lakossági hitelpiacon tarolt a bank, július óta a babaváró támogatás a legnépszerűbb termékük.

A K&H Bank az első félévben 31,1 milliárd forintos adózás előtti eredményt ért el, a nettó eredmény 26,3 milliárd forint volt az egyszeri tételek nélkül, ez 9 százalékkal több a tavalyinál - mondta David Moucheron, a pénzügyi csoport vezérigazgatója. Az első negyedéves eredmény is jól sikerült. A hitelezés pörgött, a csoport 250 milliárd forintot helyezett ki hat hónap alatt.

A babaváró mindent visz

A K&H Bank hitel/betét mutatója folyamatosan emelkedik a kihelyezett hitelmennyiség növekedése miatt, a második negyedév végén már 65,4 százalékon állt. A lakossági piacon különösen jól teljesít a hitelintézet, miközben a piacon csupán 13 százalékkal nőtt az új jelzáloghitelek mennyisége, a K&H-nál 20 százalékos bővülést mértek. Az új személyi hitelek állománya a banknál 44 százalékkal nőtt, a piac eközben csak 29 százalékot hízott. A vállalati hitelezésben is 10 százalékos növekedést ért el a bank, de a piac ennél nagyobb mértékben, 16 százalékkal nőtt.

A K&H is részt vesz a Növekedési Hitelprogramban (NHP), az új fázisban, az NHP Fixben 21,05 milliárd forintot helyezett ki. A teljes vállalati hitelkihelyezés az első félévben 175 milliárd forint volt, megújuló energiaforrások finanszírozására 17 milliárd forintot fizetett ki a bank.

A babaváró hitel a második félévben még tovább növelheti a hitelfelvételt, a K&H augusztus végéig 29 milliárd forintot helyezett ki 3 ezer kérelmezőnek. Az átlagos hitelösszeg 9,7 millió forint volt. Ez azt jelenti, hogy júliusban és augusztusban a bank több babaváró hitelt helyezett ki, mint jelzáloghitelt (22 milliárd) vagy személyi kölcsönt (20 milliárd). Ez annak tudható be, hogy sokan ingatlanfinanszírozásra veszik fel az államilag támogatott kamatmentes hitelt. A babaváró hitel valamivel kevesebb mint 25 százalékát fordítják hitelkiváltásra, főleg jelzáloghitelek refinanszírozására veszik fel a támogatott kölcsönt.

Állampapírból vették a szuperkötvényt

A megtakarítások is gyorsabban nőttek a piaci átlagnál, 6 százalékkal emelkedett a volumen. Ebben fontos szerepe volt a Magyar Állampapír Plusz (MÁP+) értékesítésének, amiből 100 milliárd forintnyit adott el a bank. Ennek a 100 milliárd forintnak azonban csak a 20 százaléka származott új forrásból, a 40 százalékát más állampapírok értékesítéséből, további 40 százalékát pedig egyéb megtakarítások visszaváltásából vásárolták meg az ügyfelek.

A digitalizáció szerepe folyamatosan nő a bankolásban. Jelenleg már 430 ezer K&H-s ügyfél használja aktívan az e-bankot vagy a mobilbankot, utóbbi felhasználóinak száma 43 százalékkal nőtt egy év alatt. Egyre többen igényelnek személyi hitelt is elektronikus csatornákon keresztül. Összesen félmillió ügyfél rendelkezik biometrikus ügyfélprofillal, a bankban bármilyen dokumentumot alá lehet már írni biometrikus azonosítással.

Szárnyal a biztosító

A biztosító is kiváló félévet zárt. 2,7 milliárd forintos adózott eredményt ért el, ami 19 százalékkal magasabb a tavalyinál. A díjbevétel 13 százalékkal nőtt annak köszönhetően, hogy a legtöbb területen nőtt az üzletek volumene - mondta Nik Vincke, a K&H Biztosító vezérigazgatója. A nem élet ágban a díjbevétel 32 százalékkal 26,9 milliárd forintra nőtt, igaz, ennek technikai oka is volt. A korábbi 30 százalékos baleseti adó, amit a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításokra vetettek ki, nem jelent meg a díjbevételben. Az idén viszont ezt felváltotta a szintén 30 százalékos baleseti adó, ami már benne van az adatban. Emellett a casco- és kkv-s vagyonbiztonsítások eladásának is nőtt.

Az életágon a rendszeres, befektetési egységhez kötött életbiztosítások - ezek közé tartoznak a nyugdíjbiztosítások is - díjbevétele nőtt kiemelkedő mértékben, 44 százalékkal. A kockázati életbiztosításoknál szintén komoly, 23 százalékos díjbevétel-bővülés volt. A biztosító piaci részesedése a nem élet ágban 8,1, az életágban 2,4 százalékosra nőtt az első félév végére. Egy évvel ezelőtt a nem életágban 7,2, az életágban 2,3 százalékos piaci szelete volt a K&H Biztosítónak.