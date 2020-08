Kenyérdrágulás közeleg

Ősztől többet kell majd fizetni a lisztért és a belőle készült termékekért, mivel kevesebb malmi minőségű búzát arattak idén a termelők - számolt be a Népszava.

Idén a szükséges 1,2 millió tonna malmi minőség biztosan a raktárakba kerül. Az árak azonban rövidesen ismét feljebb kúsznak a boltokban - írta a napilap.

A pékáruk várhatóan 6-8 százalékkal drágulnak. Az okok között szerepel a búza, és így a liszt drágulása - ennek mintegy 75 százaléka jelenik meg közvetlenül a kenyér árában -, de a munkabér, az energiaár is emeli a pékek önköltségét, a gyenge forintról nem is szólva, hiszen több adalékanyagot importból szereznek be az üzemek.

A szakemberek szerint a pékek árat emelnek vagy veszteséggel termelhetnek. Az ágazatban ugyanis már az 1-2 százalékos nyereség is elfogadhatónak számít, ami viszont a jelentősebb fejlesztésekre nem nyújt elegendő fedezetet. A kormány pedig egyelőre elzárkózott a kenyér áfájának 5 százalékra mérséklésétől, így az maradt, az amúgy kedvezményesnek számító 18 százalékos körben.

Idén a klímaváltozás számlájára írt szeszélyes időjárás ellenére is magasabb gabonaárakat érhetnek el a gazdák, mint tavaly. Akkor 44-45 ezer forintért kínálták a termelők a búza tonnáját, most 50-55, de akár 60 ezer forintig is fölkapaszkodhatnak az árak.