Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Késve jön a magyar dinnye, egyelőre még drága is

Amikor ültették, hideg és nedves volt az idő, ezért egy-két héttel eltolódhat a dinnyeszezon a szokásoshoz képest. A mostani, az embernek kellemetlen és száraz meleg viszont segíti az érést, ami miatt akár rövidülhet a késés. Megdőlt egy dinnyetabu is: elfelejtheti a Lőrinc-napot!

Bár már megjelent a piacokon a magyar dinnye, még csak kis mennyiségben. Ez az árakon is látszik: a Nagybani Piac árindexe alapján minimum 220, maximum 270 forintba kerül a görögdinnye kilója.

"Június utolsó, illetve július első napjaitól jelenhet meg nagy mennyiségben a magyar dinnye, az időpont az átlagos szezonkezdethez képest egy-két hetes csúszást jelent. Ennek oka, hogy az ültetés után a szokásosnál hűvösebb volt" - magyarázta az okokat Ledó Ferenc, a FruitVeB zöldség-gyümölcs szakmaközi szervezet elnöke a Magyar Nemzetnek. Ő egyébként úgy látja, hogy a kánikula felgyorsíthatja az érést.

A termelők helyzete nem egyszerű: a nedves idő miatt sok a gyom, amit csak kézzel lehet eltávolítani a földekről. Ezt viszont most nagy melegben, a tűzőnapon kell elvégezni. A májusi sok csapadék pedig a gombásodásnak kedvezett, ami miatt a növényvédőszereket kell bevetni. (Ez egyébként majdnem minden gyümölcsféle esetében komoly problémát jelent, ahogy arról a Napi.hu korábban beszámolt.) De összességében biztatók az idei dinnyeszezonra vonatkozó kilátások.

Ledó elmondta, hogy a cél arra rábírni a termesztőket, hogy az ültetés időszakát húzzák szét, így kiegyenlítve a termés időbeni eloszlását. Ugyanis július 15-ig jellemzően a spanyol és a görög dinnyék uralják a piacot. Eddig az időpontig a hazai termés a belső piacot kell hogy ellássa, utána viszont a magyar dinnye az exportpiacokon is feltűnik.

Nem lesz túlkínálat az idén görögdinnyéből: nemcsak a már említett időjárási problémák miatt, hanem részben azért is, mert a termőterület némileg csökkent. Míg tavaly 4300 hektár körül alakult, addig az idén négyezer hektáron termesztik a szezonális növényt.

Viszont a klímaváltozás megdöntötte a dinnyefogyasztás nagy tabuját is: míg korábban Lőrinc-nap után már csapadékos volt az idő, a dinnye sem volt finom. Most viszont a meleg miatt még bőven terem jó minőségű gyümölcs. Akár még szeptemberben is kitarthat a hazai dinnye szezonja.