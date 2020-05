Kész a kormányterv, ami beviszi a végső ütést az önkormányzatoknak

Szinte bármely nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított nagyberuházás helyszínét és környezetét "különleges gazdasági övezetté" nyilváníthatja a kormány, az övezetben fekvő közterületek tulajdonosa pedig a helyi önkormányzatok helyett a - jelenleg fideszes többségű - megyei önkormányzatok lesznek - derül ki abból a törvénymódosító javaslatból, amit éjszaka Semjén Zsolt miniszterhelyettes nyújtott be a parlamentnek. A helyi helyett a megyei önkormányzatok állapítják meg és osztják szét ezen övezetek helyi adóját ás adóbevételét, az egész megyét érintően.

A törvényjavaslat lehetővé teszi olyan különleges gazdasági övezetek létrehozását, amelyek előmozdítják munkahelyteremtő és -megtartó, a nemzetgazdaság stabilitása szempontjából jelentős beruházások gyors és hatékony megvalósítását speciális szabályozási környezet kialakításával, biztosítják a gazdasági térség vonzóvá tételét, fejlesztését, az infrastrukturális feltételek megteremtését - olvasható a törvényjavaslat indoklásában, amelyről elsőként az ATV számolt be.

A parlament honlapján közzétett törvényjavaslat szerint a kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű, a megye jelentős részére kiható gazdasági jelentőségű, legalább 5 milliárd forint teljes költségigényű, munkahely-teremtő és -megtartó beruházások helyszínét és közvetlen környezetét nyilváníthatja különleges gazdasági övezetté.

Az ilyen gazdasági övezetben a települési önkormányzat feladat- és hatásköreit - az anyakönyvi feladatok kivételével - a jövőben a megyei önkormányzat látja el.

A gazdasági övezetekben a helyi adókat a helyi önkormányzat helyett a megyei önkormányzat állapítja meg (települési adót viszont nem vezethetnek be a megyei önkormányzatok). A helyiadó-bevételt is a megyei önkormányzatok osztják szét a megyében megvalósuló fejlesztések és az ott működő szervezetek és települések működésének támogatására, illetve az adóbevétel legfeljebb 3 százalékát a megyei önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos működési költségekre is felhasználhatják.

A helyi önkormányzatok helyett a megyei önkormányzatok lesznek a kijelölt gazdasági övezetekben a közterületek, közparkok és közutak tulajdonosai. A közutak üzemeltetésére és fenntartására a megyei önkormányzatok az állami közútkezelővel köthetnek szerződést.

A törvény a parlamenti elfogadást követően a kihirdetés utáni napon lép hatályba.

Gödtől már elvették a 20 százalékát

A kormány április közepén, a járvány miatti veszélyhelyzetben rendelettel már különleges gazdasági övezetté nyilvánította a gödi Samsung SDI akkumulátorgyárának területét. Ezzel elvették a várostól a területének 20 százalékát, a helyi adó átirányításával pedig a költségvetésének mintegy harmadát. A Momentum pártelnöké és Göd momentumos polgármestere szerint aránytalan és diszkriminatív a kormány rendelete, ezért alkotmánybírósági panaszt tesznek az önkormányzat nevében a várostól elcsatolt területek miatt - jelentette be a párt hétfőn.

"A szabályozással a cél Magyarország kiemelt gazdasági jelentőséggel bíró térségei gazdasági fejlődésének előmozdítása, a meglévő munkahelyek megőrzése és új munkahelyek létesítése olyan elkülönített területek létrehozásával, amelyek kedvező körülményeket teremtenek a gazdasági tevékenység folytatására. Az ilyen tevékenységből származó gazdasági eredmények az eddigiekhez képest nagyobb körben teszik majd lehetővé a térségben élő lakosság életminőségének javítását" - olvasható a kormány javaslatának indoklásában.