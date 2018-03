Két bankot is megbírságolt az MNB

Az MNB ma közzétett határozataiban 14 millió, illetve 4,5 millió forint fogyasztóvédelmi bírsággal sújtotta az Erste Bank Hungary Zrt.-t és az FHB Bank Zrt.-t - többek között - a teljes hiteldíj mutató feltüntetésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértése miatt. Az Erste Bank a személyi kölcsönök és folyószámlahitelek, az FHB Bank a lakáshitelek reklámozása során több esetben nem vagy nem feltűnően jelenítette meg a hitelköltségeket összegző THM értékét - adta hírül az MNB.

Az MNB fogyasztóvédelmi célvizsgálatok keretében ellenőrizte, hogy az Erste Bank Hungary Zrt. a személyi kölcsöneit és folyószámlahiteleit, illetve az FHB Bank Zrt. a lakossági jelzáloghiteleit érintő kereskedelmi kommunikációjában miként tesz eleget a teljes hiteldíjmutató (thm) feltüntetésére vonatkozó kötelezettségének. A jegybank eljárásai során mindkét intézménynél a 2017. január 2. és 2017. május 15. közötti időszak reklámjait tekintette át.

A vizsgálatok megállapították, hogy az Erste Bank az általa értékesített személyi kölcsönöket, folyószámlahiteleket, illetve az FHB Bank a lakáshiteleket oly módon népszerűsítette, hogy a kommunikáció (reklámozás) során a THM értékét nem kellően figyelemfelkeltő módon, vagy - egyes esetekben - egyáltalán nem jelenítette meg.

Az Erste Bank a különböző hirdetéstípusoknál a törvényi előírás ellenére hangsúlyosabban tüntette fel hitelkamat mértékét, mint az összes hitelköltséget bemutató (s így értelemszerűen magasabb mértékű) thm-et. Az FHB Bank több reklámfelületén a lakáshitelek thm értékét csak a fő hirdetési szövegtől elkülönülő hosszabb szöveges részben, minden más információhoz képest kevésbé feltűnő módon ábrázolta.

Az MNB további jogsértésként állapította meg, hogy az Erste Bank a hitelkamat mértékét is tartalmazó reklámjaiban többször hiányos tartalommal, nem feltűnő módon (kisebb betűmérettel vagy nem kellően kiemelve), illetve bizonyos esetekben egyáltalán nem szerepeltetett (a hitel költségeit, a visszafizetendő összeget, a futamidőt és a törlesztőrészleteket is bemutató) reprezentatív példát. Emellett több hirdetésben nem a jogszabályban előírt hitelösszeget figyelembe véve számította ki a thm értékét.

A thm olyan százalékos mutatószám, amely egy évre vetítve tartalmazza a lakossági hitelek (személyi kölcsön, hitelkártya, áruhitel, folyószámlahitel, jelzáloghitel) szerződésszerű teljesítéséhez kötődő valamennyi, a hitelhez és az adott pénzügyi intézményhez kapcsolódó, a tőkén felül fizetendő terhet (kamatot, egyéb költségeket és díjakat).

Ha egy pénzügyi intézmény reklámokban, hirdetésekben a thm értékén kívül kamatot vagy más költséget is feltüntet, akkor ugyanitt reprezentatív példával - többek között - a teljes visszafizetendő összeget, a futamidőt és a törlesztőrészletek nagyságát is be kell mutatnia. A thm és a reprezentatív példa is segít a fogyasztók anyagi lehetőségeihez igazodó kölcsön kiválasztásában, ezért is jogszabályi előírás, hogy ezen információkat a kereskedelmi kommunikációban minden esetben feltűnően, azaz jól láthatóan és könnyen érzékelhetően kell megadni.

Az MNB a vizsgálatai nyomán feltárt jogsértések miatt az Erste Bankkal szemben 14 millió forint, az FHB Bankkal szemben 4,5 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki, s kötelezte az intézményeket a vonatkozó előírások jövőbeni betartására. A bírság összegének megállapítása során a jegybank többek között figyelembe vette, hogy a jogsértő gyakorlatok - tekintettel a vizsgált hiteltermékek népszerűsítését célzó kommunikációs eszközökre - a fogyasztók széles körét érinthették.