Két hónap alatt kifejlesztették a mobillabort - már koronavírusra is tesztelnek

A budapesti telepítéshez három óra is elég volt az összecsukható konténer technológián alapuló mintavételi pontnak. A Continest a Sziget, a NATO kiállítás és az északi sí világbajnokság mobil munka és/vagy lakókonténerei után egy víruslabort állítottak össze.

A budai Fájdalom Ambulancia május 13-án nyitotta ki ismét Csörsz utcai központját, ahol a főként mozgásszervi sérülések kezelésére, gyógytorna és biomechanikai vizsgálatok ellátására specializálódott intézmény koronavírus tesztelést is végez. A jelenleg is tartó koronavírus-helyzetben legfőképpen a vendégeik biztonsága érdekében az ambulancia úgy döntöttek, hogy egy Smart Covid Centernek is helyet adó ambulanciát kültéren helyeznek el, és összecsukható konténerekből alakítják ki a mintavételi pontot.

Itt jön a képbe a Continest Technologies Zrt., melynek összecsukható konténertechnológiájáról, illetve a cégben folyó széles spektrumú felhasználási, alkalmazási területeiről korábban a Napi.hu is beszámolt. A cég legutóbb az izraeli védelmi ipar lehetséges beszállítójaként került a hírekbe, de a társaság konténerei szolgálták ki 2019 februárban a svédországi Alpesi Sí Világbajnokság több mint 1200 négyzetméternyi szervizközpont-igényét is. A szentendrei cég az Egyesült Államoktól Szaúd-Arábián át Svájcig tette már ismertté magát - most Budapesten álltak elő egy innovációs projekttel.

A Fájdalom Ambulanciában két darab 10 lábas Continest konténerekből és egy mobil vizesblokkból kialakított, a gyors és hatékony tesztelés elősegítésére alkalmas mintavételi pontot állítottak fel, melyet az ambulancia szakemberei üzemeltetnek.



Napi.hu Három óra alatt üzemkészre építették és szerelték fel az egységet

A mintavételi egységben kulturált és biztonságos körülmények között végezhetők el a szerológiai tesztek, a PCR, az antigén gyorsteszt és a kombinált tesztekhez szükséges mintavételek, amelyek ezt követően egy különálló mikrobiológiai laboratóriumban kerülnek bevizsgálásra és kiértékelésre.

Az Ambulancia épületén kívül, szabadtéren elhelyezett, Continest konténerekből kialakított ideiglenes mintavételi egység gyors előzetes vizsgálatot, és megfelelően elkülönített betegforgalmi megoldást tesz lehetővé.

Az innovatív összecsukható konténer technológia fejlesztésével és gyártásával, a rendezvény- és védelmi piacokon működő szentendrei cég számára nem ismeretlen terep a COVID-19 elleni küzdelem: két hónapja indították el azt ContiLab projektet, amelyben amerikai és magyar mikrobiológus és virológus kutatók, a Magyar Honvédség Modernizációs Intézetének szakemberei, fejlesztőmérnökök és gazdasági szakértők dolgoznak együtt egy összecsukható konténer technológián alapuló, valóban mobil, gyorsan telepíthető mintavételi pont és molekuláris diagnosztikai labor kialakításán.

A speciális mintavételezésre és molekuláris diagnosztikai szűrésekre alkalmas mobil labor nem csak az aktuális COVID-19 járvány, de más járványok esetén is gyorsan, három órán belül felépíthető megoldást kínál.

A ContiLab mintalabor- prototípus fontos előnye, hogy a kórházaktól és az egészségügyi rendszerektől függetlenül működtethető, ezáltal is csökkentve az ellátóhálózatra és a túlterhelt egészségügyi dolgozókra nehezedő nyomást, valamint a fertőzés kockázatát.

Ahogyan Tegzes Dániel, a cég igazgatósági elnöke a Napi.hu-nak elmondta: a Continest megoldásának az az előnye, hogy a jelenlegi vírus-helyzethez hasonló szituációkban az első lépést, a gyors első reagálást teszi lehetővé. A rugalmasan az adott igényekhez méretben és felszereltségben is skálázható konténerekkel egy dolgot kell ilyen esetekben tenni: az adott helyszínre kell szállítani és órák alatt beüzemelni - ez az, amit a továbbiakban idehaza és külföldön is egyaránt fontos megoldandó feladatnak tartanak a szakemberek - mondta az elnök.

A fejlesztés számos, különleges helyzetben és preferált helyszínen is eredményesen bevethető majd. A magyar hatóságok mellett finn, izraeli és kuvaiti szervezetek is érdeklődnek a ContiLab moduláris labor iránt.