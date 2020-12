Két konténernyi karácsonyi díszfényre csapott le a fogyasztóvédelem

Két konténernyi veszélyes karácsonyi égőt tartóztatott fel a vámhatáron a piacfelügyelet. A laboratóriumi vizsgálaton további 32 féle, kereskedelmi forgalomban kapható díszvilágítási füzér és dekorációs célú világítástechnikai termék bukott meg. Némelyik izzósor akár hat-hét szempontból is alkalmatlan a biztonságos használatra - közölte kedden az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM).

A fogyasztóvédelem az emberek egészségének és a családok vagyonának megóvása érdekében fokozottan ellenőrzi a díszvilágítási füzéreket és a dekorációs célú világítástechnikai termékeket. A karácsonyi kínálat minden évben újabb árucikkekkel bővül, folyamatosan változó kihívások elé állítva a gyártókat és a hatóságokat - kezdték a razzia eredményének ismertetését.

A hatóság az idén 57 különböző fajtájú, hálózati feszültségről működő díszvilágítási füzér és dekorációs célú világítástechnikai termék laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenőrzését végezte el. A tavalyi 15 százalékkal szemben az idén a gyártmányok több mint harmada felelt meg az előírásoknak.

Az ITM akkreditált Mechanikai és Villamos Laboratóriuma 53 féle, kereskedelmi forgalomban árusított és négy típusú, vámkezelésre váró díszvilágítási füzért és dekorációs célú világítástechnikai terméket vizsgált meg. Az országhatáron feltartóztatott több mint 64 ezer darab fényfüzér kivétel nélkül áramütés- és/vagy tűzveszélyesnek bizonyult.

A kifogásolt termékeknél többnyire nemcsak egyetlen hiba fordult elő, hanem akár hat-hét is. A legjellemzőbb esetben a vezetékeket nem rögzítették megfelelően a központi egységbe, így azokat kisgyermekek is könnyen kihúzhatják, kicsavarhatják. Gyakran ajánlottak kültéri használatra olyan füzéreket, amelyeket nem láttak el beázás elleni védelemmel. De megesett az is, hogy amerikai csatlakozódugóval szerelt tápegységet tartalmazott a csomag. A feltárt hiányosságok áramütést vagy tüzet okozhatnak, így életveszélyesek.

A tételes terméklista a vizsgálati eredményekkel a fogyasztóvédelmi portálon érhető el.

"A magyar fogyasztóvédelemben a biztonság az első, az ellenőrzések folyamatosak annak érdekében, hogy az üzletekből, webáruházakból végleg eltűnjenek a veszélyes termékek. A fogyasztóvédelmi hatóság a már lezajlott laboratóriumi vizsgálatok alapján kockázatosnak bizonyult 32 féle terméket levetette az üzletek polcairól, és megtiltotta további forgalmazásukat. A vámkezelésre váró két konténernyi veszélyes terméket megsemmisítik, ezzel megvédik nemcsak a magyar, hanem az európai fogyasztókat is" - idézik a közleményben Cseresnyés Pétert, az ITM kereskedelempolitikáért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkárát.

A világító dekorációs eszközöket célszerű a piacok, alkalmi árusok helyett lehetőség szerint szaküzletben megvásárolni. Kizárólag magyar nyelvű használati utasítással rendelkező terméket válasszunk, és ha tehetjük, győződjünk meg arról, hogy a vezeték nem cérnavékony. Különös gondossággal járjunk el a kültérre szánt fényfüzérek esetében - hívta fel a figyelmet az ITM, jelezve, hogy ehhez is hasznos tanácsok találhatók a fogyasztóvédelmi portálon.