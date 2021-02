Fontos újdonságot jelentett be az MNB: minden autóst és motorost érint

Indul a kgfb-index az MNB-nél. Kiderül, mennyi az átlagos kgfb-tarifa, és mennyit keresnek a biztosítók az autósokon.

Több milliót autóst érint az az újdonság, amit most bevezet a pénzügyi felügyelet - mondta Kandrács Csaba, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) árindexet bemutató sajtótájékoztatón. A kgfb-piaccal kapcsolatban már tavaly megjelentetett az MNB egy körlevelet, hogy elejét vegye a túlzott károkozói pótdíjak alkalmazásának és egyes járműkategóriák kiárazásának.

Negyedévente kiderül, mennyit kaszáltak a biztosítók az autósokon

Az új kgfb-indexet negyedévente teszi közzé az MNB. Az indexet személyautókra és más járművekre is kiszámolják majd, emellett pedig megjelenik egy korrigált nettó mutató is, amely tartalmazza a tartalékokat és a károkat, meg van tisztítva az adóktól is. Tavaly 9 százalékkal, közel 45 ezer forintra emelkedett a kgfb átlagdíja, Budapesten eközben 15 százalékkal bő 63 ezer forintra nőtt az átlagtarifa. 2020 különleges év volt, a járvány miatt nyílt az olló a díjbevételek és a kárkifizetések között, de ezt az MNB egyszeri hatásnak tudja be - mondta Kandrács.

2015 előtt veszteséges volt a kgfb-üzletág, ma 5-6 százalékos nyereséggel már megáll a saját lábán - mondta Nagy Koppány, az MNB igazgatója. A kgfb-index növeli majd az átláthatóságot. Az MNB külön mutat majd díjat minden járműkategóriára, az egyéni személyautókra és a flottákra is. A kgfb-index szerint 2016 óta 173 százalékkal nőtt az átlagdíj, de ebben benne van az is, hogy a biztosítási adó időközben bekerült az indexbe. Korrigálva nagyjából 40 százalékkal nőtt a díj. A kárráfordítások növekedtek, de tavaly csökkentek.

Budapesten drágább a biztosítás 60-70 ezer forint között van, ez indokolható, hiszen nagyobb a kárkockázat. Vidéken 40 ezer forint körül van az átlagdíj. A MNB úgy látja, csak Budapest kivételes balesetek szempontjából, vidéken a kisebb városok és a megyeszékhelyek között nincs érdemi különbség.

A többi gépjárműkategóriában sem volt jellemző tavaly a 10 százalék fölötti díjemelés. Nagy Koppány azt javasolja, mindenki nézzen körül, és a 13 biztosító ajánlata közül válassza ki a legjobbat. A legtöbb autó magasabb bónusz-osztályban van már, B10-ben 20-25 ezer forint körül van az átlagdíj.