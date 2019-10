Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Kgfb: kiderült, miért jön az autósoknak a hidegzuhany

A munkaerőhiány és az alkatrészek drágulása is hozzájárul a jövő évi kötelező felelősségbiztosítási díjak (kgfb)emelkedéséhez, amelynek mértéke a CLB biztosítási alkusz cég szerint is átlagosan 10-15 százalék lehet - írja az MTI.

Év végén mintegy 1 millió autósnak kell döntenie és szerződnie új kgfb-re. Az új tarifát november 2-án hirdetik ki a biztosítók - írja a CLB.

A drágulás egyik indokaként említik az átlagosnál több idei balesetet, de megjegyzik azt is, hogy autószerelőből és karosszériásból legalább akkora hiány van, mint a munkaerőpiac többi területén, így egyre jobban meg kell becsülni - meg kell fizetni - azokat, akik még megmaradtak ebben a szakmában. A jelentősen megemelt bérüket elsősorban a vállalási díjból pótolják az autószerelő cégek: drágul a javítás,miközben az alkatrészárak is nőttek, és ez kihat a biztosítási díjra is - fejtette ki Németh Péter, a CLB online értékesítési és kommunikációs igazgatója a közleményben.

A novemberi kampány egyre kevesebbeket érint, hiszen év végén már csak a 2010 előtt vásárolt járműveknek van kgfb-fordulója, bár ezekből a viszonylag idős járművekből is még egymilliónál több fut az országban - jegyezték meg. Ezeknek az ügyfeleknek a biztosítók legkésőbb november 11-éig küldik ki azt a levelet - postán vagy emailben -, amelyben közlik a jövő évre megajánlott díjat. A jelenlegi szerződés felmondására legkésőbb december elseje éjfélig van lehetőség, az új biztosítás kiválasztásának határideje pedig december 31. - írták.

A CLB szakértője szerint idén sem kell elhamarkodottan az első napokban váltani, mindenkinek érdemes megvárnia, hogy a saját biztosítója milyen tarifaajánlatot küld. Németh Péter arra is felhívta a figyelmet, hogy semmit nem kell tenniük azoknak, akik maradnak régi biztosítójuknál, a válasz nélkül hagyott értesítést a cég érvényesnek tekinti, és a megajánlott tarifát fogja érvényesíteni.