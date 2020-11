Ki is a leggazdagabb magyar? Meglepő válasz érkezett

Felbukkant egy magyar állampolgár testvérpár, akiknek vagyonához képest az eddigi hazai nagymenők a fasorban sincsenek.

Évek óta stabil a leggazdagabb magyarok szűk élmezőnye, helycserék esetleg előfordulhatnak, de Csányi Sándor, Mészáros Lőrinc, Gattyán György, Bige László, korábban Demján Sándor mindig közöttük szerepel(t). Most azonban kiderült, hogy a nagyon gazdag magyaroknál van legalább egy sokkal gazdagabb magyar testvérpár- legalábbis állampolgárok. A G7 portál bukkant rá Rahimkulov Ruszlanra, és testvérére, Timurra, akik vagyonukkal kenterbe verik az eddig Magyarország legtehetősebbnek számolt csúcsmilliárdosait. Mindketten orosz számazásúak, de nagyjából két és fél évtizede élnek Budapesten, itt jártak egyetemre és rendelkeznek magyar állampolgársággal.

Közös vagyonuk óvatos becslés szerint is nagyjából akkora, mint Mészáros Lőrincnek és Csányi Sándornak együttvéve.

A testvérek finoman szólva sem keresik a reflektorfényt, nyilvános fénykép sincs róluk. Bár a testvérpár szinte teljesen ismeretlen Magyarországon, nem a semmiből bukkantak most fel. A papa, Megdet Rahimkulov a kétezres évek elején - még orosz állampolgárként - vezette a Népszabadság című, akkor még létező napilap által összeállított gazdaglistát. Az a lista azonban nem csak a magyar állampolgárokat vette számba, hanem leggazdagabb magyarországi lakosokat.

Ruszlan és Timur 2007-ben után vették át a magyar üzleteket, a papa ugyanis visszaköltözött Moszkvába. A testvérek üzleti birodalmának legfontosabb cége a vagyonkezelőjük, az 50-50 százalékos tulajdonukban álló Kafijat Zrt. A vállalat neve évek óta szerepel az OTP legnagyobb részvényesei között és jelenleg is több mint 7 százalékos részesedése van a bankcsoportban, nála csak a Mol rendelkezik nagyobb OTP-pakettel. A Mol-ban szintén nagyrészvényes a Kafijat: tavaly év végén 3,4 százalékos tulajdonhányaduk volt. A testvérek tehát a két talán legjelentősebb magyar cég, az OTP és a Mol legnagyobb tulajdonosai közé tartoznak.

Már önmagában ez alapján is a gazdaglisták élvonalában lenne a helyük. Az OTP-pakettjük tavaly év végén közel 300 milliárd forintot ért, míg a Mol-részvényeik további bő 80 milliárdot.

A Kafijat más cégekben is több milliárd forint értékű érdekeltségekkel bír, van egy 100 milliárdos kölcsönkövetelése, és tavaly év végén csak a bankszámláin több mint 37 milliárd forint állt. Emellett milliárdokat érő ingatlanokkal is rendelkezik. Elég csak az Általános Értékforgalmi Bank egykori székházát említeni, ami egy 4400 négyzetméteres kastély a fővárosi Városligeti fasoron, de van egy 1700 négyzetméteres villája is Buda egyik legelitebb részén. Így a Kafijatban 2019 végén legkevesebb 540 milliárd forintnyi vagyon lehetett. A Rahimkulov testvéreknek tehát csak ebben az egy cégben közel annyi vagyonuk volt 2019 végén, mint amekkorára Mészáros Lőrinc és Csányi Sándor együttes vagyonát becsülte a 100 Leggazdagabb Magyar című kiadvány. A szintén közös MGTR-Invest Kft.-ben mindent figyelembe véve további legalább 32-33 milliárd forintnyi vagyonuk volt. A portál számításai szerint a tényleges összeg azonban ennél a részvények és kötvények aktuális értéke alapján sokkal több is lehet.

Külön-külön is combos a vagyonuk A két testvérnek külön cégei is vannak. Az idősebb, 43 éves Timur saját érdekeltségeit egy harmadik vagyonkezelő fogja össze, amely az elmúlt években főleg orosz nagyvállalatok részvényeit és kötvényeit birtokolta. Volt részesedése például a Gazpromban, a bányaipari Mechelben, a Sistema holdingcégben vagy éppen Oroszország második legnagyobb bankjában, a VTB-ben. Emellett tavaly év végén több mint 14 milliárd forintnyi készpénze is volt, főleg dollárban. A vagyon forrását is figyelembe véve a vállalat így 6,5 milliárd forintot biztosan ért.

Ruszlan sokkal aktívabban üzletelt az elmúlt néhány évben, elsősorban az ingatlanszektorban. Ezeket az érdekeltségeit többnyire a Greennovatív Kft. nevű cége fogja össze, amelynek egyedül több mint két tucat másik vállalatban van tulajdonrésze. Könyv szerinti értéke 2019 végén valahol 1,1 és 13 milliárd forint körül lehet. A csoportban azonban a G7 becslései szerint valójában több tízmilliárd forintnyi ingatlanvagyon lehet.

Összefoglalva tehát az látszik, hogy a Rahimkulov testvéreknek tavaly év végén csak a közös magyarországi cégeiben legalább 570-580 milliárd forintnyi vagyona volt, de külön-külön is további milliárdok-tízmilliárdok felett rendelkeztek. A családnak Magyarországon kívül is vannak érdekeltségei.